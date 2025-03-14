Лукашенко заявил о необратимости интеграции России и Белоруссии

Лукашенко заявил о необходимости сделать белорусско-российскую интеграцию необратимой

Tекст: Александра Юдина

По его словам, процесс интеграции Белоруссии и России должен стать необратимым, передает ТАСС.

Подчеркивая значимость союза между двумя странами, он отметил, что это их историческая миссия, и призвал к укреплению двусторонних связей.

Это заявление подчеркивает намерения Белоруссии и России усилить свою политическую и экономическую кооперацию, а также обеспечить взаимную поддержку на международной арене.

Лукашенко отметил, что обе страны должны работать совместно для достижения общей цели и укрепления связей, которые будут гарантировать стабильность и процветание в регионе.

Президент Лукашенко выразил уверенность в важности дальнейшего укрепления сотрудничества и поддержания стратегического партнерства между двумя государствами.

Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском.