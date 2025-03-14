После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».10 комментариев
Лукашенко заявил о необратимости интеграции России и Белоруссии
Лукашенко заявил о необходимости сделать белорусско-российскую интеграцию необратимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность необратимости интеграции с Россией, заявив об этом в ходе своего выступления в Совете Федерации.
По его словам, процесс интеграции Белоруссии и России должен стать необратимым, передает ТАСС.
Подчеркивая значимость союза между двумя странами, он отметил, что это их историческая миссия, и призвал к укреплению двусторонних связей.
Это заявление подчеркивает намерения Белоруссии и России усилить свою политическую и экономическую кооперацию, а также обеспечить взаимную поддержку на международной арене.
Лукашенко отметил, что обе страны должны работать совместно для достижения общей цели и укрепления связей, которые будут гарантировать стабильность и процветание в регионе.
Президент Лукашенко выразил уверенность в важности дальнейшего укрепления сотрудничества и поддержания стратегического партнерства между двумя государствами.
Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском.