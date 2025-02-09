Небензя: Россия не ожидает изменений от новой миссии США в ООН

Tекст: Ольга Иванова

Россия готова профессионально взаимодействовать с новой американской миссией в ООН, однако в Москве нет завышенных ожиданий от нового постпреда США. Как передает РИА «Новости» , постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью сообщил, что в Вашингтоне всегда была в высшей степени политизированная дипломатия в ООН. При этом видно, что на рабочем уровне отношения между российскими и американскими представительствами всегда были плохими.

Небензя отметил, что публичные выступления представителей США часто направлены на внутреннюю аудиторию и партийную повестку. В таком случае он возглавил председательство США в Совете Безопасности ООН в декабре прошлого года, назвав его одним из самых традиционных в истории ООН, с большим количеством процедурных пространств.

Российский дипломат выразил надежду, что новое руководство американской делегации будет уважительно относиться к работе Совета Безопасности и ООН в целом. По его словам, Москва готова сотрудничать с США, хотя и с оглядкой на их предыдущий опыт председательства.

Ранее Небензя сообщил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию, возобновили диалог по различным вопросам, несмотря на существующие разногласия.