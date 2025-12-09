Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.6 комментариев
Путин пообещал подготовить поручения по регулировке движения курьеров на улицах
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости урегулировать порядок движения на улицах городов, комментируя выступление члена СПЧ Марины Ахмедовой о правилах дорожного движения для курьеров.
Он отметил, что движение курьеров действительно представляет опасность для граждан и выразил уверенность, что решать этот вопрос в первую очередь должны местные и региональные власти. Путин подчеркнул, что регулирование может быть осуществлено с участием Министерства внутренних дел, и пообещал, что «прямо завтра» сформулирует соответствующие поручения.
«Конечно, они представляют опасность для граждан. И разумеется, прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это в том числе, наверное, и с помощью Министерства внутренних дел. Такие поручения прямо завтра сформулирую еще раз», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Ранее в Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам.