The Washington Post: Трамп дал приказ уволить нескольких высокопоставленных руководителей ФБР

Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что несколько старших руководителей ФБР получили уведомления о необходимости покинуть свои посты в течение нескольких дней, или они будут уволены. Это произошло на фоне назначения Кэша Пателя на пост директора ФБР после его обещания не преследовать политических врагов. Пател заявил, что все сотрудники ФБР будут защищены от политической мести, пишет The Washington Post.

Среди тех, кто должен уйти, указаны несколько исполнительных помощников директоров, ответственных за расследования по уголовным и национальным вопросам безопасности, а также руководители полевых офисов бюро. Некоторые из них были назначены при Кристофере Рэе, который ушел в отставку после угроз увольнения от президента Трампа. Отмечается, что некоторые руководители не достигли пенсионного возраста, что может привести к потере ими полагающихся пособий.

Пател также заявил в ходе слушаний о своем намерении восстановить общественное доверие к ФБР, обещая деполитизированную систему правопорядка. Тем не менее его отказ подтвердить, что он не будет увольнять агентов, участвующих в расследованиях, вызвал критику со стороны демократов.

Изменения в руководстве ФБР происходят на фоне перестановок в Министерстве юстиции, где назначенные Трампом временные руководители активно уволняют или переводят карьерных юристов, недостаточно лояльных к президенту. Сенатор Кори Букер также поднял вопрос о возможных новых политических назначениях в ФБР, включая Тома Фергюсона. Пател ответил, что не знает о таких планах.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, и Пател выразил готовность провести разбирательства против критиков Трампа.

Пател также заявил о планах расследовать действия президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выяснить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.