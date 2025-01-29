Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.0 комментариев
Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе AZAL
Посла России в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций в российских СМИ о крушении самолета AZAL, которые были названы дезинформацией и якобы противоречащими Декларации о союзничестве.
Посол России в Азербайджане Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, передает «Коммерсантъ».
Причиной стало недовольство публикациями в российских СМИ, которые, по мнению азербайджанской стороны, содержат дезинформацию о крушении самолета AZAL.
В официальном заявлении МИД Азербайджана отмечается, что такие публикации вызывают недоумение и противоречат Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.
Представитель МИДа подчеркнул, что предварительные результаты расследования крушения самолета уже известны и от российской стороны ожидаются конкретные действия в связи с трагедией.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым отметил безосновательность обвинений против России в азербайджанских СМИ, выразив недоумение по поводу антироссийских публикаций.
В МИД России заявили, что фальшивое письмо Лаврова азербайджанскому коллеге является политическим заказом и попыткой спекуляции на крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау.
Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании катастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии. Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку носят доверительный характер, закрытых тем нет.