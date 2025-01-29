Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе AZAL

Tекст: Александра Юдина

Посол России в Азербайджане Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, передает «Коммерсантъ».

Причиной стало недовольство публикациями в российских СМИ, которые, по мнению азербайджанской стороны, содержат дезинформацию о крушении самолета AZAL.

В официальном заявлении МИД Азербайджана отмечается, что такие публикации вызывают недоумение и противоречат Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

Представитель МИДа подчеркнул, что предварительные результаты расследования крушения самолета уже известны и от российской стороны ожидаются конкретные действия в связи с трагедией.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым отметил безосновательность обвинений против России в азербайджанских СМИ, выразив недоумение по поводу антироссийских публикаций.

В МИД России заявили, что фальшивое письмо Лаврова азербайджанскому коллеге является политическим заказом и попыткой спекуляции на крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау.

Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании катастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии. Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку носят доверительный характер, закрытых тем нет.