Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».0 комментариев
Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
Страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, не изменили план увеличения добычи нефти, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.
Как сообщает Reuters, страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, не отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа о немедленном увеличении добычи нефти, передает «Московский комсомолец». На заседании министры стран картеля решили придерживаться ранее принятого плана, предполагающего постепенное увеличение добычи с апреля.
Трамп ранее заявлял, что высокие цены на нефть затрудняют мирные переговоры по Украине, и предложил снизить их, чтобы уменьшить финансовую поддержку России для ведения конфликта. Однако министры ОПЕК+ решили, что изменение плана добычи нефти в настоящий момент нецелесообразно.
Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим отметил, что долгосрочная стабильность на нефтяном рынке должна быть приоритетом.
Ранее Трамп выразил намерение добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.