Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Reuters, страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, не отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа о немедленном увеличении добычи нефти, передает «Московский комсомолец». На заседании министры стран картеля решили придерживаться ранее принятого плана, предполагающего постепенное увеличение добычи с апреля.

Трамп ранее заявлял, что высокие цены на нефть затрудняют мирные переговоры по Украине, и предложил снизить их, чтобы уменьшить финансовую поддержку России для ведения конфликта. Однако министры ОПЕК+ решили, что изменение плана добычи нефти в настоящий момент нецелесообразно.

Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим отметил, что долгосрочная стабильность на нефтяном рынке должна быть приоритетом.

Ранее Трамп выразил намерение добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.