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Трамп назвал Испанию страной БРИКС
Трамп ошибочно включил Испанию в список стран БРИКС
Президент США Дональд Трамп упомянул Испанию среди стран БРИКС в ответ на вопрос о расходах на оборону, транслирует канал C-SPAN.
Президент США на пресс-конференции упомянул Испанию как страну, входящую в БРИКС, передает ТАСС.
Это произошло во время подписания указов вскоре после его вступления в должность. Журналист задал вопрос о низких расходах стран НАТО на оборону, включая Испанию и Францию.
«Это страна БРИКС, Испания. Знаете, что такое страна БРИКС? Изучите этот вопрос», – ответил Трамп.
Данное высказывание вызвало недоумение у журналистов. Испания на самом деле не является членом БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика.
Ранее посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил, что БРИКС не принимает во внимание угрозы Трампа о 100% пошлинах. Ранее Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это является ответом на недружественные действия оппонентов.