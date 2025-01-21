Трамп назвал Испанию страной БРИКС

Трамп ошибочно включил Испанию в список стран БРИКС

Tекст: Александра Юдина

Президент США на пресс-конференции упомянул Испанию как страну, входящую в БРИКС, передает ТАСС.

Это произошло во время подписания указов вскоре после его вступления в должность. Журналист задал вопрос о низких расходах стран НАТО на оборону, включая Испанию и Францию.

«Это страна БРИКС, Испания. Знаете, что такое страна БРИКС? Изучите этот вопрос», – ответил Трамп.

Данное высказывание вызвало недоумение у журналистов. Испания на самом деле не является членом БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика.

Ранее посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил, что БРИКС не принимает во внимание угрозы Трампа о 100% пошлинах. Ранее Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это является ответом на недружественные действия оппонентов.