Грузинский эксперт: Киев решил начать с Тбилиси имитацию «новой энергии»

Грузинский эксперт Мамрадзе: Киев решил начать с Тбилиси имитацию «новой энергии»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Очевидно, что Украина решила продемонстрировать, что встает в один ряд со странами, которые критикуют Грузию за якобы недостаточное стремление на Запад», – сказал аналитик.

«Я прочитал решение Сибиги так: непонимание Харишиным «реалий» означает, что теперь уже бывший временный поверенный недостаточно критиковал Грузию, не действовал достаточно в унисон с западными послами», – сказал эксперт.

По словам Мамрадзе, «очень многим не нравится политика «Грузинской мечты» отстаивать, в первую очередь, национальные интересы».

«И тут вот, судя по всему, Киев решил начать с Тбилиси имитацию «новой энергии», которая должна начаться после кадровых перестановок в руководстве Украины», – считает эксперт.

По его словам, «Украине недостаточно, что Грузия приняла 25 тыс. украинцев после начала СВО, что поддержала более 600 международных проукраинских резолюций, что вошла в ограниченное число стран, выступивших за известное решение МУС против президента России».

«Вероятно, Киев снова решил громко прозвучать по грузинской тематике и сказать, что Грузия якобы изменила Западу, а ведь это совершенно не так, – отметил он. – Посмотрим, что еще сделает Украина, пока Грузия остается в режиме односторонней дружбы с ней».

После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии, так как Тбилиси, поддерживая все международные санкции против Москвы, не ввел двусторонние.

Ранее в понедельник стало известно, что новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии.



