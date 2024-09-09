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Грузинский эксперт: Киев решил начать с Тбилиси имитацию «новой энергии»
Грузинский эксперт Мамрадзе: Киев решил начать с Тбилиси имитацию «новой энергии»
Решение нового главы МИД Украины Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина может отвечать «политике имитации Киевом сильных дипломатических ходов на фоне собственных больших сложностей», сказал газете ВЗГЛЯД авторитетный эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Очевидно, что Украина решила продемонстрировать, что встает в один ряд со странами, которые критикуют Грузию за якобы недостаточное стремление на Запад», – сказал аналитик.
«Я прочитал решение Сибиги так: непонимание Харишиным «реалий» означает, что теперь уже бывший временный поверенный недостаточно критиковал Грузию, не действовал достаточно в унисон с западными послами», – сказал эксперт.
По словам Мамрадзе, «очень многим не нравится политика «Грузинской мечты» отстаивать, в первую очередь, национальные интересы».
«И тут вот, судя по всему, Киев решил начать с Тбилиси имитацию «новой энергии», которая должна начаться после кадровых перестановок в руководстве Украины», – считает эксперт.
По его словам, «Украине недостаточно, что Грузия приняла 25 тыс. украинцев после начала СВО, что поддержала более 600 международных проукраинских резолюций, что вошла в ограниченное число стран, выступивших за известное решение МУС против президента России».
«Вероятно, Киев снова решил громко прозвучать по грузинской тематике и сказать, что Грузия якобы изменила Западу, а ведь это совершенно не так, – отметил он. – Посмотрим, что еще сделает Украина, пока Грузия остается в режиме односторонней дружбы с ней».
После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии, так как Тбилиси, поддерживая все международные санкции против Москвы, не ввел двусторонние.
Ранее в понедельник стало известно, что новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии.