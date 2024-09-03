С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
В Тбилиси предложили закрыть страну для западных «шарлатанов»
В Тбилиси возмутились призывом прибывшего в страну на организованную оппозицией и НПО международную конференцию бывшего помощника Госсекретаря США, исполнительного директора Института Буша Дэвида Кремера, который считает необходимым ввести санкции против почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили за якобы отступление от западных ценностей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Грузия больше никогда не допустит, чтобы здесь принимались решения путем внешнего вмешательства. Решения в Грузии будут принимать исключительно ее народ и избранное им правительство», – заявил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.
По его словам, подобные призывы являются «вмешательством со стороны «партии войны» в кампанию по выборам в парламент», которые состоятся 26 октября.
Со своей стороны, бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили, один из основателей движения «Единая нейтральная Грузия», заявил, что «раз и навсегда необходимо завершить выступления в Грузии таких шарлатанов».
«Какой-то шарлатан приезжает в нашу страну и позволяет себе требовать санкции против нашего гражданина. Речь не только о Бидзине Иванишвили, речь о том, что они себе вообще такое позволяют», – сказал он.
«Коллективным Крамерам вообще нужно запретить въезд в Грузию», – заявил экс-глава Генштаба.
На этой же конференции, помимо Крамера, выступил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который, в частности, сказал, что победа на выборах «Грузинской мечты», которая «демонизирует оппозицию», «заведет страну очень далеко от Евросоюза».