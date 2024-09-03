В Тбилиси предложили закрыть страну для западных «шарлатанов»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Грузия больше никогда не допустит, чтобы здесь принимались решения путем внешнего вмешательства. Решения в Грузии будут принимать исключительно ее народ и избранное им правительство», – заявил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.

По его словам, подобные призывы являются «вмешательством со стороны «партии войны» в кампанию по выборам в парламент», которые состоятся 26 октября.

Со своей стороны, бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили, один из основателей движения «Единая нейтральная Грузия», заявил, что «раз и навсегда необходимо завершить выступления в Грузии таких шарлатанов».

«Какой-то шарлатан приезжает в нашу страну и позволяет себе требовать санкции против нашего гражданина. Речь не только о Бидзине Иванишвили, речь о том, что они себе вообще такое позволяют», – сказал он.

«Коллективным Крамерам вообще нужно запретить въезд в Грузию», – заявил экс-глава Генштаба.

На этой же конференции, помимо Крамера, выступил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который, в частности, сказал, что победа на выборах «Грузинской мечты», которая «демонизирует оппозицию», «заведет страну очень далеко от Евросоюза».