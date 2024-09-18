Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?5 комментариев
Госдума увеличила до 10 тыс. руб. штраф за отказ водителя остановиться
Госдума увеличила до 10 тыс. руб. максимальный штраф за отказ водителя остановиться
До 10 тыс. руб. увеличен максимальный штраф за отказ водителя остановиться по требованию полицейского в законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении. За повторное нарушение предлагается лишать водителей прав на срок до шести месяцев.
Проект закона внесла в Госдуму в феврале группа депутатов и сенаторов, он предусматривает ряд изменений в КоАП России. В частности, многократно возрос штраф, предусмотренный ч. 2 ст. 12.25 кодекса.
Сейчас за невыполнение требования об остановке предусматривается штраф от 500 до 800 руб. Проект закона предлагает установить наказание в размере 7-10 тыс. руб. Статья дополнена новым положением об ответственности за повтор нарушения. За это водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.
Ранее 28 августа депутаты Госдумы напомнили о том, что с 1 сентября вступает в силу закон, запрещающий высаживать инвалидов из общественного транспорта.