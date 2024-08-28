Рар: Британия строит новый военный союз в Европе против России

Политолог Рар: Берлин и Лондон решили вместе готовиться к войне с Россией

Tекст: Анастасия Куликова

«Правительство Британии испытывает колоссальные финансовые трудности – Лондон тонет в долгах. Бюджетный голод ощущается и в Германии. Кроме того, эти две европейские страны сходятся в том, что конфликт с Россией – возможно, даже военный – неминуем. Поэтому Лондон и Берлин решили подставить друг другу плечо и маршировать вместе», – считает германский политолог Александр Рар.

По его мнению, еще одним фактором, послужившим сближению Британии и ФРГ, стало возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа. «И в Лондоне, и в Берлине боятся реализации этого сценария. Кандидат в президенты США не раз намекал на то, что Вашингтону не нужен Североатлантический альянс. Вместе с тем испуганные английские и немецкие политики понимают, что НАТО придется чем-то заменить. С этой целью Англия выстраивает новый военный союз в Европе под своим началом», – пояснил собеседник.

Политолог напомнил, что у Лондона уже есть договоренности с Варшавой, Бухарестом и Киевом. «Теперь приглашение получила и Германия. Я не исключаю, что в этот союз вклинится и Франция, но произойдет это, на мой взгляд, в том случае, если Эммануэль Макрон сумеет выкрутиться и остаться у власти», – заключил Рар.

Ранее стало известно о планах премьер-министра Британии Кира Стармера встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы начать переговоры по поводу нового двустороннего договора, который углубит сотрудничество между странами в области обороны.

«Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, которое в настоящее время обсуждается между двумя странами и которое, как ожидается, будет завершено осенью», – говорится в сообщении офиса британского премьер-министра.

Ожидается, что новое соглашение позволит Лондону и Берлину более эффективно координировать свои действия в сфере обороны и безопасности. В частности, стороны планируют расширить совместные военные учения и разработки в области оборонных технологий.

Кроме того, Британия и Германия хотят согласовать новое партнерство в начале 2025 года. Соглашение будет касаться доступа к рынку, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии, торговли в Северном море, энергетической безопасности, биоразнообразия и окружающей среды.

В канцелярии Стармера добавили, что вечером 28 августа британский премьер планирует посетить Париж, чтобы присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр. 29 августа у него запланирован рабочий завтрак с представителями французского бизнеса, включая руководство компаний Thales, Eutelsat, Mistral AI и Sanofi. Затем Стармер будет принят в Елисейском дворце президентом Франции Эммануэлем Макроном.