Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.2 комментария
Эксперты объяснили призыв Залужного к Западу «отказаться от ряда свобод»
Политолог Скачко указал на претензию Залужного на перехват власти на Украине
Залужный не оставляет надежд вернуться из лондонской «ссылки» на Украину. Его выступление можно считать претензией на перехват власти в Киеве, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Британии призвал западных граждан «отказаться от ряда свобод».
«Украинское руководство заинтересовано во втягивании Европы в военный конфликт против России. Если это произойдет, то, по их версии, у Киева появится шанс выдержать противостояние. Поэтому Валерий Залужный в первом выступлении в должности посла Британии фактически говорит о том, что война неизбежна. Его цель – максимально запугать жителей Запада и накалить обстановку», – считает политолог Лариса Шеслер.
Следующим шагом, к которому призывает Залужный, должна стать подготовка к «неизбежной» войне. «Достичь этого, по версии экс-главкома ВСУ, можно, ограничив демократические свободы, которые сегодня существуют в Европе, и мобилизовав общество», – добавила собеседница.
При этом подавляющее большинство европейцев совершенно не готовы к тому, чтобы их страны втягивались в конфликт, отметила политолог. «На Западе и так достаточно проблем: энергетика, инфляция, миграция, рецессия – все это очень болезненно отражается на населении. На этом фоне они не хотят ввергать свою страну еще и в военные противостояния. Задача Залужного состоит в том, чтобы изменить это общественное мнение. Поэтому он и говорит, что политики должны мобилизовать население, презрев все демократические свободы, которые не позволят им этого сделать. Такова тактика украинской власти», – пояснила Шеслер.
Вместе с тем выступление Залужного можно считать в некотором смысле программным. «Он не бравирует «переможными» настроениями, а на Западе его считают вполне адекватным политическим игроком. Залужный хочет вернуться в большую политику и именно поэтому делает такие заявления», – считает спикер. Другое дело, что смещение Владимира Зеленского невозможно без полного согласия всех акторов, которые курируют сегодня Украину.
На политические претензии экс-главкома ВСУ указывает и украинский политолог Владимир Скачко. «Еще полгода назад Валерий Залужный считался на Украине одним из самых вероятных сменщиков Владимира Зеленского и наиболее популярным «политиком надежд». Но амбиции экс-главкома ВСУ пресекли, отправив его в почетную «ссылку» в Британию», – напомнил он.
По его мнению, своим первым выступлением в новой должности Залужный пытался вновь заявить о себе. «При этом важно понять, была ли это его инициатива или речь идет о приказе кураторов. Как бы то ни было, речь экс-главкома вполне можно считать претензией на перехват власти на Украине», – уточнил собеседник.
«Речь может идти о создании Залужным некоего квазиоргана, например, комитета спасения, куда войдут гражданские лица и военные. Но это довольно революционный план, реализация которого может привести к тому, что тараканы в банке начнут есть сами себя», – пояснил он.
Пока же посол озвучил не план конкретных действий, а лишь своего рода декларацию. Причем его речь была обращена к аудитории как на Украине, так и на Западе. «Неслучайно выбрано и место выступления – конференция Британского королевского объединенного института оборонных исследований», – отметил собеседник.
«Там звучали размышления Залужного и о военном искусстве XXI веке, и о мобилизации Запада. То есть он фактически призвал русофобов объединиться, чтобы нанести Москве максимальный вред. Ведь в той же речи он называет угрозой «само существование России». А для того, чтобы нейтрализовать эту «угрозу», по версии Залужного, западным странам следует передать Киеву больше денег и оружия», – заключил Скачко.
Ранее Валерий Залужный впервые публично выступил в качестве посла Украины в Британии. В частности, экс-главком ВСУ во время конференции Королевского объединенного института оборонных исследований призвал «свободные и демократические государства» проснуться и подумать, как именно им предстоит защищать своих граждан и страны.
Он также заявил о важности «честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом». По его словам, обществу необходимо согласиться «на временный отказ от ряда свобод ради выживания». При этом характер современных войн Залужный обозначил как «тотальный», в связи с чем требуются усилия не только армии, но и всего народа.
Экс-главком ВСУ выразил уверенность, что в текущий момент политики должны работать на благо мобилизации общества. Конфликт на Украине он назвал «войной переходного периода», указав на рост значения технологий в боевых действиях. На этом фоне Залужный указал на необходимость плотных связей Киева и стран Запада.
По его оценке, на Украине в настоящее время создают технологии, но не могут их масштабировать. При этом США и ЕС обладают важными ресурсами, которые позволят это сделать, но не имеют «прикладного и практического поля, чтобы их испытать». Таким образом, лишь совместно эти стороны смогут максимально раскрыть наблюдающийся потенциал.
Напомним, в начале июля Валерий Залужный приступил к работе в качестве посла Украины в Британии. Его предшественник, Вадим Пристайко, сообщал, что экс-главком ВСУ столкнется с усталостью Лондона от затяжных боевых действий.