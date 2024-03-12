Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?0 комментариев
Экс-посол Украины в Британии рассказал о трудностях новой работы Залужного
Экс-посол Украины в Британии Пристайко: Залужному придется работать в условиях усталости Лондона от помощи Киеву
Валерий Залужный, который, как ожидается, будет назначен послом Украины в Лондоне, в своей работе столкнется с усталостью «британских друзей» Киева от помощи ВСУ и затяжных боевых действий, заявил бывший посол Украины в Великобритании (2020–2023) Вадим Пристайко.
Пристайко в интервью украинским СМИ отметил, что новому главе украинского диппредставительства в Британии придется «находить новые аргументы и новые варианты поддержки для Украины», передает ТАСС.
Британия, по мнению бывшего дипломата, в плане помощи Украине «во многом исчерпала свои ресурсы, в том числе военные». Они дали Киеву все, что могли, считает Пристайко.
Ранее сообщалось, что процедуры по оформлению документов для назначения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Британии уже начались.