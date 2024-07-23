Залужный призвал жителей стран Запада «отказаться от ряда свобод»

Посол Украины в Британии Залужный призвал жителей стран Запада на время «отказаться от ряда свобод»

Tекст: Антон Антонов

Посол Украины выступил на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований, передает РИА «Новости».

«Свободные и демократические государства и их правительства должны проснуться и подумать о том, как защищать своих граждан и страны», – приводит его слова ТАСС.

Залужный заявил о важности «честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом». По его словам, обществу необходимо согласиться «на временный отказ от ряда свобод ради выживания».



Он подчеркнул, что «современные войны носят тотальный характер», в связи с чем требуют «усилий общества в целом», а не только армии. Залужный выразил уверенность, что политики «должны мобилизовывать общество».

Конфликт на Украине Залужный считает «войной переходного периода», указывая на рост значения технологий в вооруженных конфликтах. На Украине, по его словам, создают технологии, но не получается их масштабировать. У Запада же, как считает Залужный, имеются необходимые ресурсы, но отсутствует «прикладное и практическое поле, чтобы их испытывать». Он полагает, что только вместе Украина и ее партнеры смогут «эффективно использовать ресурсы».

В начале июля Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Украины в Британии.