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Залужный призвал жителей стран Запада «отказаться от ряда свобод»
Посол Украины в Британии Залужный призвал жителей стран Запада на время «отказаться от ряда свобод»
Общество на Западе должно временно «отказаться от ряда свобод ради выживания», заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании.
Посол Украины выступил на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований, передает РИА «Новости».
«Свободные и демократические государства и их правительства должны проснуться и подумать о том, как защищать своих граждан и страны», – приводит его слова ТАСС.
Залужный заявил о важности «честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом». По его словам, обществу необходимо согласиться «на временный отказ от ряда свобод ради выживания».
Он подчеркнул, что «современные войны носят тотальный характер», в связи с чем требуют «усилий общества в целом», а не только армии. Залужный выразил уверенность, что политики «должны мобилизовывать общество».
Конфликт на Украине Залужный считает «войной переходного периода», указывая на рост значения технологий в вооруженных конфликтах. На Украине, по его словам, создают технологии, но не получается их масштабировать. У Запада же, как считает Залужный, имеются необходимые ресурсы, но отсутствует «прикладное и практическое поле, чтобы их испытывать». Он полагает, что только вместе Украина и ее партнеры смогут «эффективно использовать ресурсы».
В начале июля Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Украины в Британии.