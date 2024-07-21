От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?25 комментариев
Правительство Йемена осудило израильскую атаку на порт Ходейда
Легитимное правительство Йемена осудило удар армии Израиля по порту города Ходейда на западе страны, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на неназванного представителя властей.
Как говорится в заявлении, законное правительство Йемена решительно осуждает атаку сионистского режима и нарушение суверенитета Йемена, передает Anadolu.
Представитель властей Йемена назвал нападение «неприкрытым нарушением всех международных законов и норм. Он добавил, что правительство «возлагает на сионистский режим всю ответственность за любые последствия, возникшие в результате авиаударов, включая усугубление гуманитарного кризиса».
Представитель властей также назвал нападения хуситов на международные судоходные маршруты «терроризмом» подчеркнув, что израильская атака лишь усилит позиции и пропаганду повстанцев.
В йеменском правительстве призвали мировое сообщество и СБ ООН к выполнению своих обязательств по поддержанию международной безопасности и мира.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что в налете на порт йеменского города Ходейда были задействованы не менее 12 самолетов ВВС Израиля, в том числе истребители американского производства F-35.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что пожар в районе йеменского порта Ходейда после израильских авиаударов по военным целям хуситов «виден по всему Ближнему Востоку», «его значение понятно», ответ получит любой, кто осмелится напасть на Израиль.
Напомним, в ночь на пятницу хуситы нанесли удар по Тель-Авиву с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).