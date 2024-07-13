Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
В украинском городе Калуш сожгли машину военного
В городе Калуш украинской Ивано-Франковской области неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего, сообщили источники в правоохранительных органах.
В городе Калуш неизвестные подожгли автомобиль Jeep около 3.00 мск, машина выгорела целиком, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
По данным собеседников, за последнюю неделю задержаны трое подозреваемых, это военные, их подозревают в поджогах автомобилей.
Ранее в начале июля неизвестные в Киеве сожгли автомобиль украинского военного. После этого произошел схожий случай в Одессе, там подожгли машину военного, стоявшую около многоквартирного дома.