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    Владимир Можегов Владимир Можегов Пушкин – русский Адам

    Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    19 комментариев
    6 июня 2024, 20:39 • Новости дня

    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию

    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    @ Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таможенное управление немецкого города Эссена сообщило о проведении предварительного расследования в отношении ответственного за автосалон в Бохуме, подозреваемого в нарушении санкций против России.

    По данным ведомства, подозреваемый под видом легального экспорта в третьи страны фактически продал и доставил в Россию большое количество люксовых автомобилей общей стоимостью более 5 млн евро, передает ТАСС.

    На двух объектах в Бохуме и Дортмунде прошли обыски, изъяты улики и конфискованы транспортные средства. Ведется расследование, более подробная информация не разглашается.

    Ранее таможня Литвы не пропустила в Россию электромобили Tesla Cybertruck.

    6 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога

    Япония негативно отреагировала на слова Путина об условиях возобновления диалога

    В Японии отреагировали на слова Путина о возобновлении диалога
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Японии сочли «несправедливыми и неприемлемыми» слова президента Владимира Путина о том, что российско-японский диалог станет возможным только после смены Токио позиции по Украине, заявил генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    По его словам, Россия якобы пытается переложить ответственность на Японию, передает ТАСС.

    Также Хаяси подверг критике действия России на Украине и снова повторил, что позиция японского правительства по «решению проблемы северных территорий (Курильских островов) и заключению мирного договора остается неизменной».

    Ранее Путин заявил, что Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору, пока Токио не изменит позицию по Украине.

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    6 июня 2024, 11:45 • Новости дня
    В подполье сообщили об эвакуации украинской администрации из Херсона

    Tекст: Александра Юдина

    Назначенная Киевом администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным подполья, главные чиновники уже давно сбежали, сейчас идет уничтожение невывезенных документов, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что ночью в разных местах города произошли возгорания в зданиях государственных учреждений, что, по его мнению, указывает на завершающий этап уничтожения документов.

    Координатор подполья заверил, что есть копии всех документов в электронном виде.

    Ранее в подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками.

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    5 июня 2024, 21:10 • Новости дня
    Путин: Пролившаяся в Донбассе русская кровь – «не водичка»

    Путин: Пролившаяся в Донбассе кровь – это «не водичка», чтобы закрывать на это глаза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Русская кровь, которая была пролита в Донбассе, – это «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информационных агентств.

    Российский лидер указал, что происходящее на Украине является следствием антиконституционного госпереворота, и в этом нет вины России, передает ТАСС.

    «Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто – я хочу это подчеркнуть – никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине – антиконституционного государственного переворота», – сказал Путин.

    Россия не нападала на Украину, а защищалась и, соблюдая положения Устава ООН, помогала республикам Донбасса, принявшим решение о независимости, указал российский президент.

     «Эти непризнанные тогда республики – Донецкая и Луганская – имели право это сделать – они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали. <…> Затем в соответствии со статьей 51 Устава ООН оказывали им помощь. <…> Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. Первый шаг к войне сделали те, кто поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном, и тем более не угрожает главе другой страны.

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    6 июня 2024, 10:27 • Новости дня
    Власти заявили о рекордном уровне социального оптимизма в России

    Замглавы администрации президента Орешкин сообщил о рекордном уровне социального оптимизма в России

    Власти заявили о рекордном уровне социального оптимизма в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень социального оптимизма в России за 2024 год достиг рекорда, сообщил на сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на полях ПМЭФ-2024 замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    По его словам, за последний год у нас рекордный уровень социального оптимизма, таких уровней не было никогда, передает ТАСС.

    Орешкин отметил, что, с одной стороны, это достижение, а с другой – удержать планку будет довольно сложно.

    Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал о пути россиян от «униженного патриотизма» 1990-х до веры в страну.

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    6 июня 2024, 17:17 • Новости дня
    СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
    СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение возглавлявшему в 2022 году российскую делегацию на переговорах с Киевом в Стамбуле помощнику президента России Владимиру Мединскому в искажении украинской истории.

    Кроме того, Мединского обвиняют в том, что он является соавтором учебника истории, в котором, по мнению украинских властей, фальсифицируется история Украины и оправдывается проведение СВО, говорится в зявлении СБУ. Помимо этого, сообщается и о подозрениях в отношении еще одного автора этого учебника – ректора Института международных отношений Анатолия Торкунова.

    Ранее Мединский заявил, что Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться.

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    6 июня 2024, 08:25 • Новости дня
    Умер один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове
    Умер один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове
    @ t.me/gumvd42

    Tекст: Александра Юдина

    Умер один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове, число пострадавших увеличилось до 80 человек, в том числе три ребенка, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове скончался. Мэр города выразил соболезнования близким и пообещал оказать помощь семье погибшего.

    Также Анисимов отметил, что 11 человек уже переведены на амбулаторное лечение.

    Известно также, что 70 человек доставили в больницу, три пациента находятся в тяжелом состоянии, передает «Рен-ТВ».

    Как сообщили в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании, попавший в ДТП трамвай 2 июня проходил техобслуживание, после чего он был в исправном состоянии выпущен на рейс.

    Также отмечается, что за рулем находилась водитель, которая работает с октября 2023 года, зарекомендовавшая себя как положительный и ответственный работник.

    В Кемерове в четверг произошло ДТП с участием двух трамваев. По предварительным данным, у одного из трамваев отказала тормозная система, из-за чего он на скорости протаранил другой вагон.

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    6 июня 2024, 11:37 • Новости дня
    Канцлер Шольц назвал конфликт на Украине главным страхом немцев
    Канцлер Шольц назвал конфликт на Украине главным страхом немцев
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Многие граждане Германии опасаются обострения конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, подчеркнув, что для него сохранение мира является абсолютным приоритетом.

    По словам Шольца, немало немцев опасается, что вскоре безопасность в мире может оказаться под угрозой. И к этому нужно относиться серьезно. Руководство Германии и лично канцлер несут ответственность за то, чтобы ни одному ребенку, который родился на территории ФРГ, не пришлось когда-либо столкнуться с войной. Это абсолютный приоритет, передает ТАСС.

    В то же время Шольц указал на то, что обеспечивать мир не значит выбрасывать белый флаг или капитулировать перед насилием и беззаконием, подчеркнул он.

    Как сообщалось ранее, в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.


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    6 июня 2024, 09:24 • Новости дня
    Пленный колумбийский наемник ВСУ заявил об обмане Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Воевавший за ВСУ и сдавшийся в плен колумбийский наемник Анхель Карденас Монтилла предостерег своих соотечественников от участия в конфликте на Украине, сообщает Минобороны.

    Пленный рассказал, что ВСУ его обманули, заявив, что направят его охранять здание, однако послали прямо на линию огня, передает ТАСС.

    Монтилла рассказал, что не имел боевого опыта, при этом получил на Украине только «ускоренную обычную подготовку на полигоне», где ему и его соотечественникам в течение нескольких дней показали, «что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление».

    Также пленный отметил, что перед отправкой на передовую колумбийцы практически не общались с украинскими военными, а сидели в подвале, из которого выходили только за едой.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что в плену на Украине находятся 1348 российских военнослужащих, а количество украинских военнопленных в России составляет 6465 человек.

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    6 июня 2024, 07:36 • Новости дня
    Опубликованы видеокадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, предположительно, из РСЗО HIMARS, нанесенного украинскими военными по Каховской ГЭС в 2023 году.

    На видео, снятом с камеры видеонаблюдения, видно, как ракета попадает в район шлюза дамбы ГЭС, в момент удара дамба еще не была повреждена, передает РИА «Новости».

    Как отметили охранявшие Каховскую ГЭС российские военные, украинские войска в течение года систематически обстреливали станцию из минометов, артиллерии и РСЗО HIMARS.

    Власти Херсонской области стали отмечать необычные природные явления в Приазовье после разрушения ВСУ Каховской ГЭС.


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    6 июня 2024, 07:19 • Новости дня
    В Кемерове столкнулись два трамвая, пострадали 67 человек

    Tекст: Александра Юдина

    В Кемерове в четверг произошло ДТП с участием двух трамваев. Получили травмы 67 человек, 40 из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

    В своем Telegram-канале он отметил, что столкновение произошло на Логовом шоссе. По предварительным данным, у одного из трамваев отказала тормозная система, из-за чего он на скорости протаранил другой вагон.

    Известно, что пострадали 67 человек. 40 человек доставлены в больницу, из них трое находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Еще 10 человек обратились за помощью в травмпункты.

    Также Анисимов предупредил, что из-за аварии движение трамваев №3 и №10 на правом берегу временно ограничено. По укороченному маршруту, а именно до ДК шахтеров, они едут бесплатно.

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    6 июня 2024, 17:06 • Новости дня
    Эксперт: Памятники Пушкину пугают наших оппонентов

    Учитель Пронев: Пушкин – очень неудобная фигура для противников России

    Эксперт: Памятники Пушкину пугают наших оппонентов
    @ Пахомова Людмила/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Александр Пушкин – живое свидетельство того, что можно быть русским душой, имея любые корни. Все это делает его очень неудобной фигурой для противников России, сказал газете ВЗГЛЯД учитель Николай Пронев. 6 июня в России и в мире отмечается День русского языка и 225 лет со дня рождения Пушкина.

    «В нашей стране русский язык является государствообразующим фактором. Он объединяет множество народов с самыми разными взглядами. Именно поэтому его сохранение способствует укреплению нашей идентичности и обеспечивает национальную безопасность», – сказал Николай Пронев, лектор Российского общества «Знание», учитель русского языка и литературы.

    «Если народ перестанет осознавать свой язык, то все больше и больше слов будут замещаться иностранными. В таком случае люди потеряют сплоченность, которая проявляется в речи. Это первый шаг на пути к культурному захвату противником», – подчеркивает он.

    По словам собеседника, в ряде стран постсоветского пространства, где «русский язык имеет большое значение, от него пытаются отказаться». «Кто-то вообще сносит памятники Александру Пушкину. Наших оппонентов он в некотором смысле пугает», – полагает спикер.

    «Прочтя произведения поэта, люди могут осознать, что мы не «орки», как называют россиян в некоторых государствах, а душевный народ, который не желает никому зла. Кроме того, Александр Сергеевич – живое свидетельство того, что можно быть русским душой, имея любые корни. Все это делает его очень неудобной фигурой для противников России», – поясняет собеседник.

    «Однако вряд ли у оппонентов получится достичь успеха. Русский язык – это часть мировой культуры и науки. На нем разговаривает более 250 млн человек по всей Земле. Тем не менее нам стоит уделять особое внимание сохранению языка, в том числе за рубежом. И россияне в этом могут оказать серьезную помощь, например, создавая новые художественные произведения», – резюмировал Пронев.

    6 июня ежегодно в день рождения великого поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о проведении праздника было принято Департаментом общественной информации (ныне Департамент глобальных коммуникаций) Секретариата ООН 20 февраля 2010 года.

    Русский язык занимает важное место в международных отношениях и дипломатии, заявила в этом году генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая. «Будучи одним из шести официальных языков ООН, русский язык занимает важное место в международной дипломатии и сотрудничестве», – сказала она

    В России праздник был учрежден в 2011 году. Это было сделано в целях сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов страны, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

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    6 июня 2024, 00:02 • Новости дня
    Путин упрекнул Запад в двойных стандартах по отношению к неонацизму

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин обвинил Запад в двойных стандартах: по его словам, политиков обвиняют в связях с неонацизмом, закрывая глаза на проявления нацизма на Украине. Об этом глава государства заявил на встрече с главами мировых информационных агентств.

    «Альтернативу для Германии» подозревают в каких-то неонацистских позициях, а людей, сотрудничавших с нацистским режимом на той же Украине, почему-то не видят. Вот это мы и называем двойными стандартами – как во внутренней политике, так и во внешней», – сказал Путин, передает ТАСС.

    При этом президент подчеркнул, что Россия не видит признаков неонацизма в деятельности «Альтернативы для Германии» и приветствует идеи по налаживанию отношений с Россией.

    «Мы не видим никаких признаков неонацизма в деятельности «Альтернативы для Германии». Если кто-то высказывается за нормальные отношения с нашей страной, с Россией, мы это поддерживаем», – заявил он.

    Российский лидер добавил, что Россия не имеет системных отношений с партией «Альтернатива для Германии» и не вмешивается во внутреннюю политику Германии.

    «У нас системных отношений с представителями этой партии нет», – сказал Путин, заметив, что с некоторыми партийными функционерами он встречался, хотя и затруднился вспомнить, с кем именно.

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    6 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    Российский военный заявил, что уничтожение Каховской ГЭС не помогло ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Подрыв Каховской ГЭС украинскими войсками не оказал существенного влияния на положение дел на фронте, сообщил боец группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Заяц.

    По его словам, река только стала шире, то есть при форсировании со стороны ВС России это займет просто чуть-чуть больше времени, а в остальном ВСУ сделали только хуже для себя, затопив собственные территории, передает РИА «Новости».

    Также боец отметил, что в результате подрыва были затоплены острова и края как левого, так и правого берега, но на обороноспособность российских военных это не повлияло.

    Власти Херсонской области стали отмечать необычные природные явления в Приазовье после разрушения ВСУ Каховской ГЭС.

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    6 июня 2024, 11:00 • Новости дня
    Чернышенко: Российские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде, не нарушая закон

    Вице-премьер Чернышенко: Российские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде, не нарушая закон

    Tекст: Александра Юдина

    Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже, не боясь, что этим нарушат закон, рассказал на полях ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    По его словам, общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них, из-за чего российские и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе, передает «Интерфакс».

    Чернышенко добавил, что, несмотря на преграды, российские спортсмены уже получили 49 лицензий для участия в Олимпийских играх по семи видам спорта: велоспорт-шоссе, тхэквондо, теннис, прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба и дзюдо.

    Кроме того, 10 июня завершится розыгрыш лицензий в теннисе, в итоге их количество, которое могут получить российские спортсмены.

    Ранее в ВФПС назвали плевком условия отбора на Олимпиаду для россиян. До этого глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сравнил условия допуска россиян на Олимпиаду с расовой сегрегацией в США.

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    5 июня 2024, 21:07 • Новости дня
    Путин рассказал, как Россия и Белоруссия решают проблемы в отношениях

    Путин: Россия и Белоруссия учитывают интересы народов при решении проблем в отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сложности в российско-белорусских отношениях всегда решаются исходя из интересов народов этих стран, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами зарубежных информагентств.

    «Действительно, в разное время по-разному складывались наши отношения, но поскольку в основе отношений лежат фундаментальные интересы обоих народов, российского и белорусского, то всегда, именно опираясь на это, удавалось найти решение даже самым сложным, казалось бы, таким вопросам, которым нет простых ответов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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