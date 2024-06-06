Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Южная Корея отправила в КНДР шары с долларами
Yonhap: Активисты Республики Корея направили в КНДР воздушные шары с клипами и долларами
Южнокорейская организация перебежчиков из КНДР отправила в Северную Корею воздушные шары с критическими по отношению к властям в Пхеньяне листовками, USB-накопителями с южнокорейскими музыкальными клипами, а также однодолларовыми купюрами, сообщило агентство Yonhap.
Агентство пишет, что в общей сложности к 10 шарам было привязано 200 тыс. агитационных листовок, 5 тыс. USB-накопителей с музыкой и 2 тыс. однодолларовых купюр, передает ТАСС.
Акцию организовали члены организации «Борцы за свободную Северную Корею», южнокорейская полиция не мешала проведению акции.
Ранее КНДР запустила в сторону Южной Кореи около 260 воздушных шаров, к которым были привязаны пакеты с мусором и навозом. Один из шаров упал на крышу здания японского посольства в Сеуле.