На ПМЭФ обсудили значение выставки «Россия»

Tекст: Елизавета Шишкова

«Если кто-то не был на выставке «Россия», я рекомендую ее посетить. 15 млн стали большой цифрой. Эффект от выставки есть, и он значительный. И когда мы говорим про будущее, Национальный центр должен быть таким, чтобы эффект стал еще больше. Будем вместе, со всеми регионами, со всеми гражданами нашей страны это проектировать и претворять в жизнь. У нашей страны есть будущее. Россия – это будущее мира», – сказал Орешкин, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он также отметил важность обмена опытом между участниками выставки. «Идея выставки по мере успешной реализации развивалась. Сначала задачей было продемонстрировать людям, что достигают регионы, компании, люди в нашей стране. Затем процесс пошел – и обмен знаниями и информацией привел к тому, что стали появляться новые проекты. Мы видим, что на каждом новом успешном витке цели выставки меняются и она приобретает новое качество», – добавил Орешкин.

По его словам, выставка может стать инструментом достижения национальных целей развития страны. Выстраивание правильной коммуникации между различными группами общества, регионами – это очень важный элемент успеха, отметил заместитель руководителя администрации президента. Обмен опытом дает импульс к реализации новых достижений. В связи с этим опыт выставки нужно распространять на всю страну.

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова стала модератором сессии. В приветственном слове она поблагодарила за интерес к экспозициям и стендам и отметила, что успех Выставки – это заслуга каждого посетителя. «Выставка «Россия» – это объединение людей и идей, концентрация мечты всех участников, наполнивших программу различными событиями: более 1200 культурных мероприятий, 750 деловых, 1500 образовательных. Наша сегодняшняя встреча – благодарность каждому из причастных. Именно объединившись на выставке «Россия» мы вместе создаем будущее», – подчеркнула Наталья Виртуозова.



Экспозиции и стенды на выставке позволяют привлекать молодежь к той или иной отрасли, отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «В павильоне «Атом», среди прочего, мы рассказываем о гуманитарном измерении ядерных технологий – в медицине, материаловедении, сельском хозяйстве и так далее. Конечно, борьба с онкологией невозможна без этого. Атомно вдохновленные технологии – в том числе, аддитивные технологии в области здравоохранения – это уже сегодняшний день. Сейчас атомные технологии – это научные открытия – а завтра уже обыденность», – сказал Лихачев.

Регионы должны развивать собственные площадки, подобные выставке «Россия», отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В городе 31 мая уже открыли экспозицию «Мой Петербург», которая рассказывает о достижениях его жителей. Это позволяет сформировать портрет человека, живущего в Северной столице.

«Мой Петербург» – это не просто экспозиция, где можно что-то посмотреть. Это выставка-путешествие. Выставка, где каждый посетитель становится участником жизни города. Все достижения – это результат труда жителей Петербурга. Они главные герои экспозиции. Главная цель выставки, чтобы каждый горожанин, побывав на ней, ощутил себя частью великого города. Задача выставки – сформировать ощущение, что история Петербурга создается сегодня, и каждый горожанин – ее участник», – сообщил Беглов.

Выставка «Россия» позволяет регионам рассказать о себе и получить опыт от взаимодействия с другими субъектами, подчеркнул губернатор Республики Мордовия Артем Здунов. «На выставке сложилась здоровая конкуренция: если проводилось что-то интересное, то это положительно сказывалось на всех. Мы провели огромное количество мероприятий, встречались с врачами, спортсменами – событийная повестка нас очень сильно обогатила. Ее нужно продолжать развивать уже на местах. У нас такой площадки, чтобы рассказывать о республике, раньше не было», – отметил Здунов.

Выставка «Россия» – это грандиозное событие, и регионы ответственно подошли к формированию экспозиций, рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, работа с программой и стендом позволяют региону привлечь к себе дополнительное внимание.

«Центральной темой на нашей экспозиции является небо. Рязань – это столица Воздушно-десантных войск, родина Циолковского. Теперь же мы пилотный регион в новом нацпроекте по БПЛА. А еще Рязань принимает крупнейший фестиваль воздухоплавания «Небо России». Поэтому на стенде мы сделали воздушный шар. Огромное количество людей бывает на выставке – и обратная связь всегда позитивная. Каждый пятый гость, приходящий в информационно-туристский центр региона, говорит, что принял решение о посещении Рязани после того, как побывал на нашей экспозиции», – сказал Малков.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на выставке сформирована среда, которая позволяет обучаться и обмениваться опытом. «Выставка «Россия» – это уникальная площадка, где люди не только рассказывают о великой стране, о достижениях региона. Это площадка, на которой мы постоянно обмениваемся опытом с коллегами. У нас на стенде работают только севастопольцы. Они приезжают в Москву, чтобы поделиться любовью к Городу-Герою. И на выставке они видят все богатство нашей страны, как в других регионах решаются задачи, создаются невероятные проекты. И это дает потрясающий синергетический эффект и для культуры, и для социальной сферы, и, безусловно, для экономики. Поэтому для меня Выставка – огромная школа для нашей команды», – подчеркнул Развожаев.