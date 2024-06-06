VK Порталы свяжут девять городов ко Дню России

Tекст: Валерия Городецкая

VK Порталы будут работать с 7 по 16 июня, они объединят Владивосток, Грозный, Казань, Красноярск, Москву, Пермь, Петербург, Саратов и Тюмень, говорится в сообщении пресс-службы компании VK.

Связь между городами будет осуществляться с помощью видеосвязи. Подошедший к экрану прохожий сможет связаться с жителем другого города-участника проекта. Регионы будут сменять друг друга раз в час автоматически в течение дня. Все порталы расположатся в знаковых местах рядом с достопримечательностями. Так, в Санкт-Петербурге инсталляция появится на Малой Конюшенной улице, в Саратове — на площади Чернышевского, а в Красноярске — на Центральной набережной.



Объединяющим VK Порталом станет инсталляция в Москве на выставке-форуме «Россия», где можно будет общаться сразу с двумя регионами, а 12 июня, в День России, он свяжет все 9 городов-участников проекта одновременно в рамках специальной праздничной программы.



В этом году инсталляции обновились: теперь прохожие могут показать собеседнику фон не только с передней, но и с другой стороны VK Портала, переключив экран с фронтальной камеры на тыловую. Общение будет вестись через чат-бот сообщества VK Праздники ВКонтакте. С его помощью собеседники по обе стороны экрана могут совместно станцевать или спеть в «мяу-караоке», получить предсказание, отправить друг другу виртуальные подарки, поделиться реакциями и масками.



С помощью порталов пройдет Батл Городов: ежедневно в одно и то же время жители смогут присоединиться к команде города и сыграть в викторину, ответив на вопросы об истории регионов проекта, спорте, технических открытиях и цифровых технологиях, русской культуре и известных личностях.



Помимо трансляции эфиров из других городов и виртуальных активностей, VK Порталы станут местом проведения мероприятий от региональных артистов и организаций, встреч с блогерами и звездами, выступлений молодежных объединений и проектов.

