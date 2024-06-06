Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.6 комментариев
Арестован глава офиса Интерпола Молдавии
Суд Кишинева арестовал главу офиса Интерпола Молдавии Центиу на 30 суток
Суд Кишинева постановил арестовать на 30 суток главу офиса Интерпола в Молдавии Виорела Центиу по подозрению в коррупции в особо крупных размерах.
Центиу отрицает свою вину, его адвокаты намерены обжаловать решение суда, передает ТАСС.
По данным следствия, Центиу получил взятки в несколько миллионов долларов за помощь в уклонении от преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола. В деле также фигурируют другие лица, включая известных в стране адвокатов и бывшего министра юстиции. Центиу грозит до 15 лет тюрьмы.
Главу офиса Интерпола в Молдавии задержали после обысков, которые прокуроры Молдавии и Франции провели при содействии сотрудников ФБР США.