В Минкульте задумались о пересмотре правил выдачи прокатных удостоверений на фильмы

Tекст: Валерия Городецкая

Давиденко отметил, что сегодня многие кинематографисты приносят на прокат фильмы, содержащие сцены, которые «неэтично показывать», передает ТАСС. В качестве примера он привел фильм о скопинском маньяке, снятый «известными кинематографистами».

«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше, чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений», – пояснил Давиденко. По его словам, в закон будут добавлены «четкие пункты, основанные на указе президента, о том, соответствует это нашим традиционным нравственным ценностям или нет».

Давиденко подчеркнул, что сегодня «ошибка в трансляции тех или иных посылов очень дорогого стоит». Он считает, что «нельзя переходить» грань, «популяризировать криминал и преступления». «Настоящий герой – это военный человек, который сегодня рискует своей жизнью, защищает нас для того, чтобы мы сидели здесь и обсуждали эту тему, чтобы сегодня была справедливость и мир в нашей жизни», – добавил он.

Ранее в России решили выдавать прокатные удостоверения на фильмы в электронном виде.