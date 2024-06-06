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В Минкульте задумались о пересмотре правил выдачи прокатных удостоверений на фильмы
Выходящие в прокат фильмы в России должны соответствовать традиционным ценностям, поэтому в профильное законодательство планируется внести изменения, сообщил на ПМЭФ директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрий Давиденко.
Давиденко отметил, что сегодня многие кинематографисты приносят на прокат фильмы, содержащие сцены, которые «неэтично показывать», передает ТАСС. В качестве примера он привел фильм о скопинском маньяке, снятый «известными кинематографистами».
«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше, чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений», – пояснил Давиденко. По его словам, в закон будут добавлены «четкие пункты, основанные на указе президента, о том, соответствует это нашим традиционным нравственным ценностям или нет».
Давиденко подчеркнул, что сегодня «ошибка в трансляции тех или иных посылов очень дорогого стоит». Он считает, что «нельзя переходить» грань, «популяризировать криминал и преступления». «Настоящий герой – это военный человек, который сегодня рискует своей жизнью, защищает нас для того, чтобы мы сидели здесь и обсуждали эту тему, чтобы сегодня была справедливость и мир в нашей жизни», – добавил он.
Ранее в России решили выдавать прокатные удостоверения на фильмы в электронном виде.