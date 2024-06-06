Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.3 комментария
Концерн KNDS в Германии не выдержал темпов производства оружия для Украины
Немецкое подразделение оборонного концерна KNDS больше не может быстро поставлять продукцию военного назначения на Украину, заявил руководитель подразделения Ральф Кетцель.
По его словам, в настоящее время в продукции KNDS остро нуждаются партнеры концерна по НАТО, поэтому все производство сосредоточено на том, чтобы восполнить их запасы в максимально сжатые сроки, передает ТАСС.
Известно, что KNDS производит танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma. Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. Объем военной помощи Украине со стороны Берлина исчисляется 28 млрд евро. В бюджете на текущий год на эти цели заложено более 7 млрд.
Как сообщалось ранее, Финляндию превращают в пороховой завод НАТО.