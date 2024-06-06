Чернышенко: Российские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде, не нарушая закон

Мирошник назвал цели и задачи ВСУ при подготовке провокаций в Херсоне

Мирошник: Провокации с инсценировкой и постановочными трюками стали обыденной практикой украинских властей

Tекст: Анастасия Куликова

«Инсценировки стали обыденной практикой украинских властей. Например, известны случаи, когда противник к приезду съемочных групп западных медиакомпаний наносил удары по гражданской инфраструктуре своими же минометами, артиллерией, а также раскладывал трупы поблизости. Последствия выдавались за действия России», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

По его мнению, офис Зеленского преследует две цели. Первая из них – создать для Москвы образ якобы «нарушителя международных норм и правил», уточнил собеседник. «Российские военные наносят удары исключительно по военным объектам противника, в том числе – по базам и складам. Украина же, устраивая при поддержке зарубежных медиакомпаний постановки, пытается создать картинку, в которой Россия якобы прибегает к запрещенным методам», – детализировал Мирошник.

Вторая цель украинских инсценировок – воздействовать на общественное мнение и парламенты западных стран, продолжил посол по особым поручениям МИД. Он пояснил: таким образом киевские власти пытаются выпросить у «партнеров» очередные транши. В этой связи спикер счел важным, что информация о готовящейся постановке в Херсоне была предана гласности. «Необходимо также, чтобы эти сообщения доходили до общественности других государств, чтобы они понимали, за кого их принимают на Украине», – подчеркнул собеседник.

Мирошник отметил, что у российских экспертов уже есть опыт развенчания фейков. Он объяснил, как распознать украинскую постановку. «Прежде всего стоит обращать внимание на то, какая информация подается в роликах-фейках. Как правило, в них замалчивается значительная часть деталей, а именно – каким видом вооружения наносились удары, с какой стороны был прилет», – объяснил посол. При этом моментальное и бездоказательное заявление украинских властей о том, что был нанесен удар и это сделали российские силы, должно стать неким маркером, указал спикер.

Кроме того, в подобного рода контенте упор делается на эмоциональном всплеске. «Цель фейков – всколыхнуть сознание людей и заставить их рефлексировать в заданном направлении», – уточнил Мирошник, призвав пользователей Сети смотреть на информацию, поступающую от неподтвержденных Telegram-каналов и других источников, «трезвым взглядом».

Ранее стало известно, что украинские власти готовят в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей якобы при ударах российской армии по гражданской инфраструктуре. С этой целью в город прибыла группа режиссеров и военных корреспондентов. Все прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей местного пророссийского подполья.

«При ракетных ударах Вооруженных сил России по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением России в гибели мирных жителей», – сказал собеседник агентства.

По его словам, группа должна снять фото и видео уже разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и смонтировать постановочные ролики. К участию в них привлекут националистически настроенных активистов, подготовленных сотрудниками херсонского СБУ. Созданные таким образом ролики планируется публиковать в интернете и в украинских и зарубежных СМИ.

Напомним, едва ли не самой громкой провокацией киевских властей считаются события в Буче. В апреле 2022 года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город. Однако в этой истории было множество противоречий. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Западу понадобилась волна фейков о Буче.