Пляжи Севастополя временно закрыли

Инженер объяснил сложность уничтожения ракет ATACMS

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале «Русский инженер» говорится, что «удар наносился баллистическими ракетами ATACMS, то есть ракетой, которая разгоняется до очень большой скорости, гораздо больше скорости пули, и летит по дуге, а не над землtй и на дозвуковой скорости, как крылатые ракеты типа Storm Shadow или «Нептун».

«Поэтому подлетное время крайне мало, буквально несколько минут, и система оповещения не всегда успевает запустить тревогу. Ведь прежде чем дать тревогу по всему городу, необходимо получить информацию от РЛС в военных частях, убедиться, что это не ошибочное срабатывание. Поэтому в частях боевая тревога звучит чуть быстрее, но и гораздо чаще, они обязаны реагировать на любой потенциальный риск», – указал он.

Инженер добавил, что ПВО сумела отбить удар, если бы кассетный боеприпас сработал штатно, счет жертв шел бы на сотни.

Он заключил, что «идеально уничтожить баллистическую ракету невозможно».

Ранее в Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ.

В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. В результате украинского обстрела Севастополя погибли три человека, 124 – получили ранения и травмы различной степени тяжести.