Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.9 комментариев
Пляжи Севастополя временно закрыли
Пляжи Севастополя закрыли до 25 июня
Пляжи Учкуевка и Любимовка, куда упали фрагменты ракеты после атаки ВСУ на Севастополь, будут закрыты до вечера 25 июня, рассказали в пресс-службе губернатора.
Как сообщил источник ТАСС, ориентировочно до вечера вторника и Любимовка, и Учкуевка будут закрыты.
Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.
В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.