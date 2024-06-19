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Глава МАГАТЭ предостерег от санкций против «Росатома»
Глава МАГАТЭ предостерег от санкций против «Росатома» из-за рисков для ядерной безопасности
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность потенциальными негативными последствиями для ядерной безопасности в случае введения санкций против «Росатома».
Он отметил, что «Росатом» играет значительную роль в мировой ядерной отрасли, санкции в отношении него могут иметь негативные последствия для ядерной безопасности, передает ТАСС.
Гросси подчеркнул, что «Росатом», являясь крупнейшим поставщиком ядерных реакторов в мире, играет незаменимую роль в обеспечении безопасной эксплуатации атомных объектов по всему миру. «Важно, чтобы международное сотрудничество в сфере мирного атома не омрачалось политическими соображениями», – добавил Гросси.
Ранее в ЕС заявили о планах ввести ограничения на поставки СПГ из России в рамках нового пакета санкций.