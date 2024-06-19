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«Вкусно – и точка» исключила из меню чиабатту с тунцом из-за ботулизма
Сеть «Вкусно – и точка» исключила из меню чиабатту с тунцом на фоне скандала с поставками некачественных продуктов
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» временно исключила из меню чиабатту с тунцом в связи с проверками, проводимыми в отношении сырья у некоторых поставщиков.
Как сообщили в компании, рестораны быстрого питания не получали жалоб на это блюдо. Однако администрация поддерживают решение властей о проведении дополнительных проверок, чтобы гарантировать безопасность посетителей, передает ТАСС.
О возвращении блюда в меню «Кафе» будет сообщено дополнительно.
Известно, что накануне более 120 человек в Москве обратились за медпомощью с симптомами ботулизма, из них 55 – в тяжелом состоянии, 30 находятся в реанимации. По предварительным данным, причиной отравлений стали в том числе блюда с фасолью и тунцом.
Как сообщалось ранее, в Москве задержали повара компании «Савон-К» Карима Норматова, который обвиняется в производстве и сбыте продуктов, не отвечающих требованиям безопасности.