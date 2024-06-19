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По делу об отравлении людей в Москве задержали повара компании «Савон-К»
В Москве задержали повара компании «Савон-К» Карима Норматова, который обвиняется в производстве и сбыте продуктов, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе СК.
Установлено, что Норматов по указанию фактического руководителя компании «Савон-К» Владимира Шина с нарушением требований безопасности при организации общественного питания осуществлял приготовление фасоли, расфасовку в вакуумную упаковку для последующего хранения и перевозки на склад ООО «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.
Известно, что накануне более 120 человек в Москве обратились за медпомощью с симптомами ботулизма, из них 55 – в тяжелом состоянии, 30 находятся в реанимации. Пострадавшие заказывали лобио и салат с тунцом от ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт». Продажу этих продуктов приостановили до окончания расследования, передает ТАСС.
В Нижнем Новгороде и Казани также начаты проверки после аналогичных случаев.
Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор назвал причину массового заражения ботулизмом.