Источник: Планы сотрудничества Косово и Украины основаны на неприязни к России и Сербии

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, в апреле 2024 года в ходе встречи с главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым экс-министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла заявила о планах косовского премьера Альбина Курти наращивать двустороннее сотрудничество в области безопасности, передает РИА «Новости».

Как указал источник, Харадинай-Стубла подчеркнула «богатый опыт украинских спецслужб по диверсионной работе против России», который, по ее мнению, «может использоваться для организации косовоалбанцами операций против Сербии».

Стороны обсудили возможность создания в Косово центра подготовки диверсионно-разведывательных групп. Косовские власти рассчитывают на поддержку Украины в развертывании базы, налаживании учебного процесса и предоставлении инфраструктуры, уточнил он.

Источник отметил, что власти Косово уже поставили Украине тактические грузовики, бронеавтомобили, а также готовят к отправке боеприпасы. «Данный шаг представляет собой очередной этап сближения Приштины с Киевом на основе неприязни к России и Сербии», – заявил источник, добавив, что он совпадает со стартом поставок Косово военной техники для нужд ВСУ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Косово не готово к вступлению в Совет Европы и не имеет на это права, поскольку не является независимым государством.