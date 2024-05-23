Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.0 комментариев
Стало известно о сговоре Косово и Украины
Источник: Планы сотрудничества Косово и Украины основаны на неприязни к России и Сербии
Косово и Украина договорились о расширении сотрудничества в области безопасности, которое, как сообщается, направлено против России и Сербии, эти планы основаны на взаимной неприязни к обоим государствам, сообщил дипломатический источник на Балканах.
По его словам, в апреле 2024 года в ходе встречи с главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым экс-министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла заявила о планах косовского премьера Альбина Курти наращивать двустороннее сотрудничество в области безопасности, передает РИА «Новости».
Как указал источник, Харадинай-Стубла подчеркнула «богатый опыт украинских спецслужб по диверсионной работе против России», который, по ее мнению, «может использоваться для организации косовоалбанцами операций против Сербии».
Стороны обсудили возможность создания в Косово центра подготовки диверсионно-разведывательных групп. Косовские власти рассчитывают на поддержку Украины в развертывании базы, налаживании учебного процесса и предоставлении инфраструктуры, уточнил он.
Источник отметил, что власти Косово уже поставили Украине тактические грузовики, бронеавтомобили, а также готовят к отправке боеприпасы. «Данный шаг представляет собой очередной этап сближения Приштины с Киевом на основе неприязни к России и Сербии», – заявил источник, добавив, что он совпадает со стартом поставок Косово военной техники для нужд ВСУ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Косово не готово к вступлению в Совет Европы и не имеет на это права, поскольку не является независимым государством.