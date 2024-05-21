Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?21 комментарий
Отчисленного из МГУ за сбор денег для ВСУ студента собрались депортировать
Удовлетворено ходатайство о помещении украинского студента Сергея Гулько в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации, сообщил Троицкий суд Москвы.
Гулько может обжаловать решение суда, передает РИА «Новости».
Отмечается, что прежде суд четыре раза выносил решение об административном аресте Гулько за посты в соцсетях и отказ предъявить полиции паспорт. Гулько – гражданин Украины, получить российское гражданство он не пытался.
Напомним, факультет фундаментальной медицины МГУ сообщил, что Гулько, арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для вооруженных сил Украины, отчислен с факультета.