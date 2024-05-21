Украинцы подводят неутешительные итоги правления Зеленского

Tекст: Ольга Никитина

В понедельник, 20 мая, истекает срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Новые выборы в срок проводиться не будут.

«Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали», – такими словами Зеленский закончил свою инаугурационную речь 20 мая 2019 года, напоминает украинское издание «Страна».

Авторы статьи напоминают, что основным посылом той президентской речи было то, что украинцев нельзя делить на «правильных» и «неправильных». Зеленский перешел на русский язык, отметив, что на этом языке говорят в том числе украинские солдаты.

Ключевая же часть речи, как напоминает «Страна», была посвящена обещанию закончить боевые действия в Донбассе. Зеленский называл это своей «первостепенной задачей». «Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей? Могу заверить – для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все», – говорил тогда Зеленский. Он уверял, что не боится «сложных» решений и готов терять популярность и рейтинги. Также ради мира Зеленский был готов пожертвовать должностью.

Также Зеленский, который впоследствии подписал закон о запрете переговоров с российским руководством, заявлял, что он «готов к диалогу».

Кроме того, он призывал украинских граждан, которые выехали за рубеж, возвращаться.

Он обещал построить «страну других возможностей», где все будут равны перед законом, где существуют единые для всех «честные и прозрачные правила игры».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.