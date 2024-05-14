Песков: Встреча Путина с новым правительством пройдет после утверждения кабмина

Эксперт оценил предложение кандидатур губернаторов в состав нового правительства

Политолог Асафов: Санкционный стресс-тест прошел для кадровой политики РФ почти не замеченным

Tекст: Олег Исайченко

«Предложения кандидатур глав регионов на посты руководителей министерств показывают, что президент высоко оценивает работу этих губернаторов в своих регионах – с учетом их послужного списка и компетенций», – пояснил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

Среди кандидатур на посты министров предложены несколько губернаторов: Роман Старовойт (Курская область) – министр транспорта; Антон Алиханов (Калининградская область) – министр промышленности и торговли; Сергей Цивилев (Кемеровская область) – министр энергетики; Михаил Дегтярев (Хабаровский край) – министр спорта.



«Глава государства считает, что этим главам регионов можно поручить возглавить важные для страны направления. Конечно, по закону кандидатуры министров вносит премьер, а не президент, но Путин тут показывает глубокую вовлеченность в эти процессы», – указал собеседник.

Эксперт напомнил, что Дегтярев и Старовойт – выпускники «школы губернаторов», а Алиханов был наставником кадрового конкурса страны «Лидеры России».

«Принципы, которые лежат в основе новой российской кадровой политики для формирования кадрового резерва и профессиональных лифтов, показывают, что эта система рабочая и перспективная. Много лет эффективно работают губернаторы и депутаты «новой волны», много людей прошли «школу губернаторов», – добавил он.

«Мы видим, что санкционный стресс-тест был для кадровой политики практически не замеченным, единицы управленцев покинули свои должности, исходя из каких-то своих соображений, под страхом санкций или еще по каким-то подобным причинам. В целом, система работает стабильно, появляются новые лица, обновляется и растет эффективность управления», – детализировал аналитик.

«Показателен пример Алиханова – его регион оказался на переднем краю санкций, транспортных и логистических ограничений, военного давления со всех сторон. Несмотря на такие серьезные вызовы, ему удалось развить в регионе экономику по нескольким направлениям – это торговля в обход наложенных ограничений, производство, и ряд других важных и интересных инициатив, включая зону особого экономического развития. Я думаю, что это было учтено при определении его кандидатуры на должность главы Минпромторга», – резюмировал политолог.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. После инаугурации Владимира Путина 7 мая правительство ушло в отставку, но исполняет обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

В субботу президент подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В нем прописано число заместителей премьера и министерств. Число министерств в структуре правительства остается прежним – 21.

Накануне Госдума утвердила Мишустина премьер-министром. Согласно Конституции, после консультаций с главой государства председатель правительства вносит в нижнюю палату парламента предложения по кандидатурам министров. Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров – 14 мая. Одобренные депутатами претенденты назначаются на должности указом президента.