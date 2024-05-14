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    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    24 комментария
    14 мая 2024, 11:21 • Новости дня

    Путин переназначил прежних полпредов в федеральных округах

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин сохранил на прежних постах всех полномочных представителей в федеральных округах.

    Так, согласно сообщению Кремля, полпредом в Центральном федеральном округе остается Игорь Щеголев, в Северо-Западном – Александр Гуцан, в Южном – Владимир Устинов. На Северном Кавказе продолжает работать Юрий Чайка, в Приволжье – Игорь Комаров. Уральским полпредством будет и далее руководить Владимир Якушев, Сибирским – Анатолий Серышев.

    В общем списке нет полпреда в Дальневосточном федеральном округе. Этот пост вместе с должностью вице-премьера сохраняет Юрий Трутнев. Его кандидатура, как и других членов правительства, утверждалась Думой.

    Кроме того, согласно указу Путина, Антон Вайно переназначен руководителем администрации президента России. Алексея Дюмина и Николая Патрушева Путин назначил своими помощниками.

    11 мая 2024, 16:00 • Новости дня
    Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны
    Путин вывел ФСВТС из подчинения Минобороны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) больше не будет находиться в подчинении Минобороны, следует из указа президента Владимира Путина.

    Уточняется, что ФСВТС будет находиться в прямом подчинении федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, которыми руководит глава государства.

    В подчинении Минобороны остается Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, передает ТАСС.

    Ранее глава государства утвердил структуру нового правительства. В частности, российский лидер изменил распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга.

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    12 мая 2024, 22:49 • Новости дня
    Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны

    Песков связал предложение Путина назначить Белоусова министром обороны со спецификой современных боевых действий

    Песков объяснил решение Путина назначить Белоусова на пост министра обороны
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и «максимально оперативного внедренчества», на пост министра обороны предложена кандидатура гражданского человека, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандитата на пост министра обороны. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что ведомство «должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности».

    Песков подчеркнул необходимость «вписать экономику силового блока в экономику страны», она должна отвечать «динамике нынешнего момента», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

    Коментарии (61)
    12 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

    Отмечается, что в Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, передает РИА «Новости».

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Ранее Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    12 мая 2024, 21:39 • Новости дня
    Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Патрушеве Н.П.» 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.

    Коментарии (14)
    12 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
    Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации» 1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу.

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    11 мая 2024, 14:16 • Новости дня
    Путин утвердил структуру нового правительства
    Путин утвердил структуру нового правительства
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин утвердил структуру нового правительства.

    Так, председатель правительства будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого зампредседателя правительства, зампредседателя правительства – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и зампредседателя правительства – руководителя аппарата правительства, передает ТАСС.

    Согласно указу, в новом правительстве сохранится 21 министерство. При этом МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст будут подчинены напрямую главе государства. Руководители остальных подчиняются председателю правительства. Также известно, что структура ведомств сохранена.

    Накануне Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Премьер поблагодарил за поддержку и назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.

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    13 мая 2024, 00:44 • Новости дня
    Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука, сообщил Совет Федерации.

    Кроме того, в Telegram-канале Совета Федерации указывается, что на пост руководителя главного управления специальных программ президента выдвинут Александр Линец.

    Напомним, на днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила Путину список из трех кандидатов на должность главы Счетной палаты: Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

    Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, исполняющей обязанности председателя является Галина Изотова, передает ТАСС.

    Ковальчук родился в 1977 году в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), окончил юридический факультет СПбГУ. В 2006 году стал помощником первого вице-премьера, которым тогда был Дмитрий Медведев, затем руководил департаментом приоритетных нацпроектов правительства.

    В 2009 году занимал должность заместителя гендиректора по развитию Росатома, перешел на должность и. о. председателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» (ныне – ПАО «Интер РАО»), затем стал председателем правления компании.

    В марте 2024 года был назначен замглавы контрольного управления Администрации президента.

    В воскресенье в Совет Федерации поступили предложенные президентом России кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

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    12 мая 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД
    Путин предложил переназначить Лаврова главой МИД
    @ Mission of Russia EU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ, сообщили в Совета Федерации.

    В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. На должность министра иностранных дел предложен Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Также Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, Владимира Колокольцева – главой МВД РФ, Александра Куренкова – главой МЧС РФ, Сергея Нарышкина – директором Службы внешней разведки, Александра Бортникова – главой ФСБ, Дмитрия Кочнева – директором Федеральной службы охраны, Виктора Золотова – главой Росгвардии.

    Ранее все комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры членов правительства.

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    12 мая 2024, 15:15 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение кандидатур губернаторов в состав нового правительства

    Политолог Асафов: Санкционный стресс-тест прошел для кадровой политики РФ почти не замеченным

    Эксперт оценил предложение кандидатур губернаторов в состав нового правительства
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение кандидатур губернаторов на должности глав ряда министерств показывает доверие к ним со стороны президента ввиду эффективности их работы в регионах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.

    «Предложения кандидатур глав регионов на посты руководителей министерств показывают, что президент высоко оценивает работу этих губернаторов в своих регионах – с учетом их послужного списка и компетенций», – пояснил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    Среди кандидатур на посты министров предложены несколько губернаторов: Роман Старовойт (Курская область) – министр транспорта; Антон Алиханов (Калининградская область) – министр промышленности и торговли; Сергей Цивилев (Кемеровская область) – министр энергетики; Михаил Дегтярев (Хабаровский край) – министр спорта.

    «Глава государства считает, что этим главам регионов можно поручить возглавить важные для страны направления. Конечно, по закону кандидатуры министров вносит премьер, а не президент, но Путин тут показывает глубокую вовлеченность в эти процессы», – указал собеседник.

    Эксперт напомнил, что Дегтярев и Старовойт – выпускники «школы губернаторов», а Алиханов был наставником кадрового конкурса страны «Лидеры России».

    «Принципы, которые лежат в основе новой российской кадровой политики для формирования кадрового резерва и профессиональных лифтов, показывают, что эта система рабочая и перспективная. Много лет эффективно работают губернаторы и депутаты «новой волны», много людей прошли «школу губернаторов», – добавил он.

    «Мы видим, что санкционный стресс-тест был для кадровой политики практически не замеченным, единицы управленцев покинули свои должности, исходя из каких-то своих соображений, под страхом санкций или еще по каким-то подобным причинам. В целом, система работает стабильно, появляются новые лица, обновляется и растет эффективность управления», – детализировал аналитик.

    «Показателен пример Алиханова – его регион оказался на переднем краю санкций, транспортных и логистических ограничений, военного давления со всех сторон. Несмотря на такие серьезные вызовы, ему удалось развить в регионе экономику по нескольким направлениям – это торговля в обход наложенных ограничений, производство, и ряд других важных и интересных инициатив, включая зону особого экономического развития. Я думаю, что это было учтено при определении его кандидатуры на должность главы Минпромторга», – резюмировал политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. После инаугурации Владимира Путина 7 мая правительство ушло в отставку, но исполняет обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

    В субботу президент подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В нем прописано число заместителей премьера и министерств. Число министерств в структуре правительства остается прежним – 21.

    Накануне Госдума утвердила Мишустина премьер-министром. Согласно Конституции, после консультаций с главой государства председатель правительства вносит в нижнюю палату парламента предложения по кандидатурам министров. Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров – 14 мая. Одобренные депутатами претенденты назначаются на должности указом президента.

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    13 мая 2024, 01:36 • Новости дня
    Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал главе российского государства Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

    Как рассказал Гладков, уже делаются необходимые шаги, чтобы «враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением» понесли «заслуженное наказание», передает РИА «Новости».

    Он ответил в соцсетях на вопросы жителей Белгородской области. Гладков объявил, что в понедельник ТЦ и крупные рынки будут закрыты в районе Харьковская гора в Белгороде, который подвергся украинскому обстрелу.

    Кроме того, он сообщил, что досрочные каникулы для школьников вводить не планируется – дети уже находятся на дистанционном обучении, для них безопаснее дома «на дистанте», чем на улице, учитывая обстрелы.

    Напомним, Белгород подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрелов в воскресенье погибли 16 человек, 13 из которых стали жертвами частичного обрушения жилого дома.

    Коментарии (5)
    11 мая 2024, 14:39 • Новости дня
    Путин исключил должность вице-премьера – главы Минпромторга

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин изменил распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга.

    Так, полпред президента РФ в ДФО и руководитель аппарата премьера будут иметь статус зампредседателя правительства, также в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга, передает ТАСС.

    Ранее глава государства утвердил структуру нового правительства.

    Коментарии (0)
    14 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин переназначил Вайно главой администрации президента

    Путин переназначил Вайно главой администрации президента России

    Путин переназначил Вайно главой администрации президента
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Антон Вайно переназначен руководителем администрации президента России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, сообщили в Кремле.

    «Своим указом глава государства назначил Вайно Антона Эдуардовича – руководителем Администрации президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Вайно начал работу в администрации президента России еще в 2002 году и трудился там до 2007 года, когда перешел в аппарат правительства. После переизбрания Путина на президентский пост вернулся в Кремль. C мая 2012 года Вайно был замруководителя администрации президента России, с 12 августа 2016 года – руководителем администрации главы государства.

    Также Путин своим указом переназначил Сергея Кириенко на пост первого заместителя руководителя администрации главы государства. Кроме того, пост первого замруководителя АП РФ сохранил Алексей Громов.

    Кириенко работает в должности первого заместителя руководителя администрации президента с 5 октября 2016 года. Он курирует блок внутриполитических вопросов, включая выборы всех уровней, а также взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями, молодежную политику и другие сферы.

    В свою очередь Максим Орешкин указом главы государства повышен в должности с помощника президента России до замруководителя администрации Кремля.

    Орешкин с 2020 года занимал пост помощника президента, в 2016–2020 годах был министром экономического развития РФ.

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    14 мая 2024, 11:03 • Новости дня
    Путин назначил своим помощником Дюмина

    Президент Владимир Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области, следует из данных Кремля.

    На сайте Кремля указано, что Алексей Дюмин назначается помощником президента России, покидая занимаемую ныне должность губернатора.

    Ранее стало известно, что Путин оставил Дмитрия Пескова на должности пресс-секретаря президента.

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    14 мая 2024, 11:05 • Новости дня
    Путин назначил Патрушева своим помощником

    Путин назначил Николая Патрушева своим помощником

    Tекст: Ольга Никитина

    Николай Патрушев, который с 2008-го до мая 2024 года занимал должность секретаря Совета безопасности России, назначен помощником президента России.

    Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сообщение размещено на сайте Кремля.

    Секретарем Совбеза России вместо Патрушева был назначен Сергей Шойгу, до этого руководивший Минобороны.

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    14 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Кремль назвал даты госвизита Путина в Китай

    Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили в Кремле.

    «По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с госвизитом Китайскую Народную Республику в качестве первой зарубежной поездки после вступления в должность», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Посещение КНР станет первой зарубежной поездкой Путина после его переизбрания на пост президента России и, как ранее сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, станет «ответным шагом на первый официальный визит председателя [КНР] Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году тоже после соответствующих выборов». Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов, отмечает ТАСС.

    Москву и Пекин связывают узы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, при этом Путин и Си Цзиньпин поддерживают не только регулярные рабочие контакты, но и личные дружеские отношения.

    Согласно сообщению Кремля, лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.

    Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

    Программой визита президента России предусмотрена его встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    Глава российского государства также посетит город Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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