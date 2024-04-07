В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.4 комментария
Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), заочно обвиненный в России в причастности к терактам, заявил, что Крымский мост «хорошо защищен».
В интервью телеканалу ARD Буданов ответил на вопрос, почему Крымский мост, который Украина неоднократно называла своей целью, все еще не уничтожен. Так, он заявил, что «мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», передает РИА «Новости».
Ранее в британских СМИ появилась информация, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост, такие планы вынашивает украинская сторона.