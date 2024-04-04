Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
СК затребовал ареста главы букмекерской конторы «Мелбет» по делу о мошенничестве
СК затребовал ареста главы букмекерской конторы «Мелбет» Ляпустина по делу о мошенничестве
Следствие подало ходатайство в Тверской суд Москвы об аресте руководителя букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в карточке дела.
Ходатайство об аресте Ляпустину зарегистрировали в базе, время рассмотрения еще не назначено, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
По данным материалов дела, Ляпустина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По ней ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Между тем РБК со ссылкой на источники сообщило, что Ляпустина задержали правоохранители. Согласно данным СПАРК, Ляпустин – гендиректор компании «Мелофон», занимающейся организацией азартных игр.
Ее бенефициаром является Мария Кеббул. «Мелофон» владеет доменом melbet.ru и несколькими торговыми марками, включая «melbet mel mel bet», «toto melbet», «voltbet».