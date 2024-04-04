Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.2 комментария
Экономист не исключил доллар по 90 рублей в апреле
Экономист Зельцер: Курс доллара может опускаться до 90 рублей в апреле
Курс доллара в ходе торгов в апреле не превысит 93,5 рубля, а временами может опускаться до 90 рублей, прогнозирует кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.
Экономист в комментарии «Газете.Ru» поясняет, что волатильность курса в апреле останется в привычном диапазоне. Поддержку рублю окажут сырьевые ралли, а также жесткая денежно-кредитная политика и нормативы репатриации выручки экспортеров.
Напомним, официальный курс доллара, установленный Банком России на 4 апреля, составляет 92,3892 рубля.