  • Новость часаЛавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине
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    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

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    4 апреля 2024, 13:01 • Новости дня

    В Кремле заявили о прямой конфронтации России и НАТО

    Представитель Кремля Песков: Отношения России и НАТО упали до уровня прямой конфронтации

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения России и Североатлантического альянса упали на уровень прямой конфронтации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, представители НАТО вовсю вовлечены в конфликт вокруг Украины, при этом страны альянса продолжают движение в сторону российских границ, передает ТАСС.

    Также Песков обозначил дестабилизирующую роль альянса на Европейском континенте. По словам представителя Кремля, НАТО не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что будущее НАТО зависит от результатов СВО и в настоящее время имеет несколько вариантов: от развала альянса до его превращения в суперблок.

    4 апреля 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Спикер МИД Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Коллективный Запад придумал новый тренд – игру в слова, в связи с чем придется использовать натовский «словарь абсурда», чтобы перевести на нормальный язык итоги саммита в Брюсселе 21 марта, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что одним из кричащих примеров стал пресс-релиз по итогам прошедшего 21 марта в Брюсселе саммита по ядерной энергетике, который был охарактеризован как исторический, глобальный и исключительный – как и «все, что происходит под их руководством».

    Дипломат отметила, что по итогу на саммите о ядерной энергетике отсутствовали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию и Иран.

    По словам Захаровой, эксперты увидели провал «исторического саммита». Особенно с учетом того, что до форума был анонсирован «глобальный» документ – Совместная декларация, который по факту оказался пшиком.

    «Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», – заключила она.

    Ранее Захарова указывала на деградацию руководства Совета Европы.

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    2 апреля 2024, 00:31 • Новости дня
    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии

    Патрушев заявил о стремлении США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения

    Патрушев назвал расчленение России стратегической целью США и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вся политика НАТО строится на указаниях Вашингтона, альянс является многолетним источником опасности, кризисов и конфликтов, стремится расчленить Россию и удалить ее с политической карты, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что НАТО позволяет США сохранять американское вооруженное присутствие в Европе, а также осуществлять «неправомерное давление» со стороны Запада на суверенные страны.

    Также НАТО используется Вашингтоном для «гибридных войн», санкций, разведки, кибератак, «акций подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов». НАТО готово задействовать для достижения своих целей даже террористические организации, сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что за 75 лет «НАТО провело более 20 крупных военных операций», также следует помнить о «военных коалициях, формируемых США для удовлетворения своих глобальных амбиций».

    По словам Патрушева, «нелепо звучат попытки блока отречься от имеющихся фактов разрушения городов и стран, уничтожения тысяч мирных людей, а тем более замалчивать их».

    Он указал, что создание НАТО пытались объяснить противодействием «агрессивным устремлениям» Организации Варшавского договора, хотя Варшавский пакт подписали через несколько лет после образования НАТО. Организация Варшавского договора позволила добиться военного паритета в Европе и установить мир, сказал он.

    При этом, как отметил Патрушев, до завершения холодной войны в НАТО вступили всего четыре новых члена, а после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора произошло несколько волн расширения альянса. Патрушев сказал, что в 1990-е годы НАТО делало вид, что им управляют «прагматики, заинтересованные в едином военно-политическом сотрудничестве с Россией». Однако, отметил он, Запад видел в распаде СССР только «этап противостояния с Россией».

    Он считает ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».

    «Именно поэтому чиновники в Брюсселе определили наше государство в качестве основного источника угроз для европейской безопасности и прямо закрепили это в стратегической концепции НАТО», – сказал он.

    Напомним, Патрушев заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    3 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»

    Express заявила о подготовке финского городка Ивало на границе с Россией к «войне»

    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»
    @ The Flightdeck View/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшой финский городок Ивало, который находится в нескольких десятках километров от границы Финляндии с Россией, может оказаться «горячей точкой», если начнется война между Россией и НАТО, пишут британские СМИ.

    Как пишет Express, Ивало «готовится к войне». Рядом с ним расположена база НАТО, которую называют «Арктической Спартой». База у Ивало является одной из самых близких военных баз США к России. Еще несколько таких баз есть в Норвегии, Латвии, Эстонии, передает РИА «Новости».

    Напомним, НАТО проводило учения Nordic Response 4–15 марта. Учения проводились в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии.

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    3 апреля 2024, 19:48 • Новости дня
    В кабмине решили рассмотреть инициативу о пошлине в 200% на вина из стран НАТО

    Правительство пообещало рассмотреть предложение о пошлинах в 200% для вин из стран НАТО

    В кабмине решили рассмотреть инициативу о пошлине в 200% на вина из стран НАТО
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство России изучит инициативу Ассоциации виноградарей и виноделов о введении 200-процентных пошлин на вино из стран НАТО, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

    Она отметила, что инициатива будет рассматриваться в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию, передает ТАСС.

    По словам вице-премьера, данная мера является частью политики зеркальных контрсанкций в отношении недружественных стран.

    Ранее Роскачество рассказало, что самыми популярными у россиян иностранными винами оказались напитки из Грузии, Франции, Италии и Испании.

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    4 апреля 2024, 09:25 • Новости дня
    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть

    Грушко: Базы НАТО в случае их появления на Украине будут законной целью для ВС России

    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

    В интервью RT дипломат подчеркнул, что подобные объекты будут уничтожены, как это произошло с Яворовским полигоном. Он напомнил, что на территории Украины НАТО уже тренировало войска, что является «абсолютно законной целью» для России.

    «Гореть будут эти базы», – пообещал Грушко.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО, даже одной или двух из них, могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта, ситуация при таком сценарии приобретет совершенно иной масштаб.

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    2 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    В Минобороны «голую вечеринку» в клубе «Мутабор» сочли актом ментальной агрессии
    В Минобороны «голую вечеринку» в клубе «Мутабор» сочли актом ментальной агрессии
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Прошедшая в конце 2023 года в московском клубе «Мутабор» голая вечеринка стала примером антироссийской ментальной агрессии, подобные инструменты агрессии разрабатываются в США и НАТО, заявил журналу «Арсенал Отечества» советник главы Минобороны Андрей Ильницкий.

    По его словам, Штаты используют подобные методы в ментальной войне против России, в частности, внедряют в общество атакуемой страны идеологические платформы деградации и безответственности, передает РИА «Новости».

    Ильницкий уточнил, что это предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств.

    Советник Шойгу подчеркнул, что прошлогодняя вечеринка была направлена на раскол и разложение российского общества и молодежи.

    Кроме того, Ильницкий отметил, что в данный момент представители Запада начали формировать ментальный театр военных действий, чтобы перейти от информационного к когнитивно-ментальному доминированию.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Позднее отметившийся на скандальной «голой» вечеринке Киркоров посетил ДНР с гуманитарной миссией. Другие участники мероприятия отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.

    В январе певец Дима Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

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    4 апреля 2024, 10:19 • Новости дня
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    @ Benoit Doppagne/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд глав МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение генсека альянса Йенса Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет, пишет газета Politico.

    По данным издания, министры не могли понять, почему Столтенберг предложил именно такую сумму. Дипломаты указали, что пока обсуждение финансирования помощи Украине находится на очень ранней стадии, передает ТАСС.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в антироссийских действиях.

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    2 апреля 2024, 01:23 • Новости дня
    Патрушев заявил о желании НАТО удержать под контролем хотя бы часть Украины

    Патрушев заявил о желании НАТО сохранить «хотя бы часть» Украины как антироссийскую территорию

    Патрушев заявил о желании НАТО удержать под контролем хотя бы часть Украины
    @ Volodymyr Zelensky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и НАТО хотят сохранить Украину «или хотя бы ее часть» как подконтрольную антироссийскую территорию для обслуживания интересов альянса, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» отметил, что в связи с этим необходимость «демилитаризации Украины остается актуальной». Он назвал НАТО «де-факто стороной украинского конфликта» на Украине.

    Патрушев рассказал, что НАТО стало регулярно проводить учения на Украине с 1995 года, в 2004 году Верховная рада разрешила силам НАТО свободный доступ на Украину, после госпереворота 2014 года началась «усиленная милитаризация». Как заявил Патрушев, есть «неопровержимые доказательства», свидетельствующие о том, что Киев «с подачи США и НАТО» собирался очень «жестко силовым путем решить вопрос со «строптивыми» регионами» с русскоязычным населением.

    Напомним, Патрушев заявил, что ослабление России «как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения» являются многолетними «стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран коллективного Запада».

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    3 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    Столтенберг заявил, что Украина «станет членом НАТО»

    Столтенберг заявил, что Украина «станет членом НАТО», но неизвестно, когда

    Столтенберг заявил, что Украина «станет членом НАТО»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса о принятии в него Украины, однако отметил, что не знает, когда это произойдет.

    По его словам, Украина станет членом НАТО, остался вопрос «когда», передает ТАСС.

    Ранее в НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов. Столтенберг до этого заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

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    3 апреля 2024, 19:50 • Новости дня
    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти

    Политолог Рар: Западные страны опасаются возможной отмены финансовой помощи Украине со стороны Трампа

    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

    «От Трампа на Западе ожидают всякого, в том числе прекращения помощи Украине. Поэтому НАТО, предвидя вероятность подобного развития событий, намерено взять под свой контроль переброску оружия. Это удобно для Вашингтона, так как данный шаг уводит США от прямой ответственности, минимизирует риски прямой войны с Россией и перекладывает все сопутствующие проблемы на плечи европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «При этом вряд ли все страны альянса будут в восторге от подобного развития событий. Сейчас вопросами военной помощи занимаются в основном британцы и французы. В некоторых случаях Париж и Лондон советуются с немцами. Москве будет очень сложно внести раскол в эту тройку ведущих стран альянса», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России нужно смотреть на ситуацию весьма реалистично. ЕС не хочет мира. Все его силы брошены на то, чтобы Украина победила в войне. Таким образом, европейцы готовы все больше позиционировать НАТО как прямого актора в противостоянии с Москвой. Судя по всему, конфликт будет продолжаться еще долго», – резюмировал Рар.

    Ранее стало известно, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине. Об этом, ссылаясь на анонимные источники в альянсе, сообщает издание Politico. В статье подчеркивается, что данная инициатива позволит сохранить поток помощи ВСУ даже в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Речь идет о коалиции, носящей название «контактная группа по обороне Украины», в рамках которой лидирующую позицию с момента основания занимали Штаты. Инициативу планируется обсудить во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в среду и четверг. Окончательно утвердить реализацию данного плана хотят на саммите лидеров государств – членов альянса в июле.

    Однако объединение рассматривает и другие варианты реформы системы помощи ВСУ. Так, ряд американских чиновников сообщили газете, что иным исходом может стать не полная передача ответственности за судьбу контактной группы альянсу, но лишь выделение организации «более официального места» за столом переговоров.

    При этом издание отмечает, что передача НАТО координирующей роли станет «значительным шагом к укреплению поддержки Западом Украины». Инициатива призвана стать «предохранителем» на случай, если кто-либо из союзников прекратит поддержку офиса Зеленского.

    Осознавая сложность положения, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил с предложением сделать военные поставки ВСУ обязательными для всех членов объединения. «Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на долгосрочную перспективу», – уточнил он.

    По его мнению, это позволит меньше полагаться на добровольные взносы стран – участниц НАТО и переместить проблему в область исполнения обязательств стран перед альянсом. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что альянс рассматривает возможность создания фонда на 100 млрд долларов для ВСУ на пять лет. Об этом сообщают РИА «Новости». Причем взносы будут рассчитываться на основе ВВП государств-участниц.

    При этом идеи Столтенберга не получили всеобщего одобрения. Так, глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет поддерживать планы, которые смогут приблизить НАТО к войне или превратить организацию из оборонительной в наступательную. Он подчеркнул, что объединению важно придерживаться прежнего решения о недопущении прямого вовлечения в конфликт с Россией.

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    4 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Лавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине

    Лавров: В НАТО через жесткую палочную дисциплину принуждают страны поставлять Киеву оружие

    Лавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Добровольную военную помощь Украине на Западе хотят превратить в обязательную военную помощь под крышей НАТО, заставив членов альянса подписаться под обязательное предоставление ВСУ финансирования и вооружений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава МИД на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине заявил, что в НАТО используют «жесткую палочную дисциплину». И все ради того, чтобы киевский режим продолжал воевать с Россией, передает ТАСС слова министра.

    Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

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    2 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Захарова заявила, что в Швеции забили тревогу из-за осознания вступления в НАТО

    Спикер МИД Захарова заявила, что в Швеции забили тревогу из-за осознания вступления в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    В Швеции начинают догадываться, что страна может быть втянута в военные противоречия между НАТО и Россией, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что, согласно опросам, трое из пяти граждан старше 18 лет выступили против отправки шведских солдат для участия в боевых действиях или учениях НАТО, также полстраны «выступают резко против членства в Североатлантическом альянсе».

    По словам Захаровой, решение кабинета Ульфа Кристерссона о присоединении к альянсу поляризовало шведское общество, которое начинает осознавать серьезность ситуации.

    Так, шведский эксперт Ян Гийу заявил ведущей политической газете страны Aftonbladet, что «как видимо, Швеция вела войну с США и потерпела разрушительное поражение».

    Его мнение поддерживает колумнист Dagens Arena, заявивший, что «теперь Швеция становится вассалом США».

    «Шведы прямо задают вопросы: «Выходит, что усилившееся военное присутствие НАТО и США в Швеции будет означать, что теперь Швеция втянута в военные противоречия между НАТО и Россией?... Начинают о чем-то догадываться», – иронично заметила дипломат.

    В заключение представитель МИД подчеркнула, что членство в НАТО принесло Швеции рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов, совершенно не нужное народу Швеции.

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    4 апреля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вечеринку в честь 75-летия годовщины основания Североатлантического альянса придется «испортить» очередной серией вопросов о поставке Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По его словам, есть намерение уточнить у стран НАТО о поставке единственной системы, которая может перехватывать баллистические ракеты, несмотря на то, что придется «испортить вечеринку в честь дня рождения альянса», передает ТАСС.

    Также Кулеба отметил, что у союзников Украины много систем Patriot, поэтому этот вопрос окажется «в центре его усилий».

    Ранее издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.

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    3 апреля 2024, 09:05 • Новости дня
    Захарова обвинила Швецию в подстрекательстве сограждан к службе в ВСУ

    Спикер МИД Захарова: Швеция подстрекает своих граждан воевать за ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российской стороне известно о подстрекательстве шведских властей к участию в военных действиях на Украине собственных граждан, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат осудила попытки Стокгольма легитимировать «солдат удачи», назвав это «полным безразличием к судьбам собственных подданных», передает ТАСС.

    По данным Минобороны России, на территории Украины действовало до 90 шведских наемников, 25 из которых уже уничтожены.

    Захарова призвала всех, кто «вынашивает планы заняться вооруженной деятельностью против российских войск», помнить об этом.

    Ранее МИД Швеции признал, что разрешает посольству Украины вербовать сограждан. До этого стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

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    2 апреля 2024, 11:36 • Новости дня
    Эксперт: НАТО плохо подготовлена к противостоянию с Россией в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация Североатлантического договора плохо подготовлена к тому, чтобы противостоять России в Арктике, заявила исследователь Гудзоновского института в Вашингтоне (признан в РФ нежелательной организацией) Лизелотта Одгаард в статье для журнала Foreign Policy.

    По ее словам, альянс плохо подготовлен к противостоянию с Россией в Арктике из-за отсутствия у стран НАТО кораблей с ледовым подкреплением со средствами ПВО и противолодочной обороны, передает ТАСС.

    Одгаард добавила, что российские АПЛ могут ударить по США, незаметно пройдя из Баренцева моря между Скандинавией и Шпицбергеном и подо льдом вдоль побережья Восточной Гренландии, что оставляет большую брешь в оборонительной позиции НАТО.

    Она добавила, что страны региона «имеют ограниченный оборонный бюджет» и не готовы повышать расходы в этой сфере, а расходы на строительство ледового военно-морского флота не включены в минимальные требования к силам альянса.

    Ранее издание Business Insider сообщило, что США усилили свое внимание к Арктическому региону и стали готовить армию для доминирования там, чтобы бросить вызов России и Китаю.

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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Булгаков предсказал судьбу киевского режима

    Самый знаменитый писатель, рожденный в Киеве, стал объектом ненависти киевского режима. Автор «Мастер и Маргариты» Михаил Булгаков объявлен «украинофобом» и «империалистом». Как на самом деле писатель относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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