Курганское правительство пообещало перечислить дневной заработок пострадавшим от ЧС

Tекст: Ольга Иванова

Губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале рассказал, что эти средства, а также средства от сотрудников региональных органов власти и местного самоуправления направят на сертификаты на приобретение строительных материалов для тех, в чьи дома зашла вода.

Также им будут адресно переданы наборы гуманитарной помощи. Первая партия уже направлена в муниципалитеты, откуда вода ушла.

Ранее сообщалось, что в России за сутки число подтопленных паводком жилых домов выросло на 1,7 тыс. и достигло почти 18 тысяч. Наибольший рост зафиксирован в Оренбургской и Курганской областях.