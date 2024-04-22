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Курганское правительство пообещало перечислить дневной заработок пострадавшим
Курганское правительство пообещало перечислить дневной заработок пострадавшим от ЧС
Правительство Курганской области перечислит дневной заработок на поддержку пострадавших в результате ЧС, чьи дома были подтоплены, решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям региона.
Губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале рассказал, что эти средства, а также средства от сотрудников региональных органов власти и местного самоуправления направят на сертификаты на приобретение строительных материалов для тех, в чьи дома зашла вода.
Также им будут адресно переданы наборы гуманитарной помощи. Первая партия уже направлена в муниципалитеты, откуда вода ушла.
Ранее сообщалось, что в России за сутки число подтопленных паводком жилых домов выросло на 1,7 тыс. и достигло почти 18 тысяч. Наибольший рост зафиксирован в Оренбургской и Курганской областях.