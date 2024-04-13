Президент Грузии названа «соучастником преступления против государства»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Георгиадис год назад на митинге протеста бросил «коктейль молотова» в полицейских, в результате чего постадало двое стражей порядка.

«Этим помилованием президент бросила «коктейль Молотова» в полицейских, таким образом президент совершила антигосударственное деяние и войдет в историю как соучастница», – заявил он в субботу.

По его словам, «экстремист признал факт нападения на полицию, а его решила помиловать президент».

«Эта женщина совершенно забыла о законах, о конституции. Она не уважает страну и народ, она предала избирателей. Это стыдно!», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Ранее личный фотограф президента Грузии Георгий Абдаладзе принял решение покинуть должность после того, как Саломе Зурабишвили объявила, что помилует Георгиадиса.

«Решение президента (помиловать радикала) является оскорблением всех, кто служит государству», – заявил Георгий Абдаладзе.