Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Площадь пожара в Екатеринбурге выросла до 4,5 тыс. кв. метров
Площадь возгорания в екатеринбургском лакокрасочном цехе выросла до 4,5 тыс. кв. метров, там обрушилась крыша, сообщили в пресс-службе МЧС.
Обрушение кровли произошло на площади 300 кв. метров, до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 15 человек, указали в ведомстве, передает ТАСС.
На месте развернули оперативный штаб, для тушения крыши используют высотную технику. Группировку по ликвидации пожара увеличивают, сейчас этим заняты 64 человека и 22 единицы техники.
Роспотребнадзор заявил, что взял на контроль качество воздуха в районе Уралмашзавода из-за пожара. Ведутся лабораторные исследования воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.
Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позднее она выросла до 4 тыс. кв. метров.