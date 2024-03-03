Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.6 комментариев
Bild: Полиция не нашла террористов RAF в ходе спецоперации в Берлине
Полиция Берлина не обнаружила бывших участников левацкой террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF, Rote Armee Fraktion) в ходе проводившейся утром спецоперации, подозреваемые отпущены, бывших членов RAF среди них нет, сообщает газета Bild.
Как пишет издание, правоохранители разыскивали двух бывших членов RAF Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега, задержали несколько человек, но затем отпустили, передает ТАСС. Гарвега и Штауба среди них нет.
Ранее в воскресенье газета Bild сообщила, что спецназ проводит операцию в Берлине в рамках дела о террористах «Фракции Красной армии» (RAF), выстрелы слышны в районе Фридрихсхайн.