Жителей Энергодара предупредили о минах-ловушках в виде «фонариков»

Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.0 комментариев
Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.0 комментариев
Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.17 комментариев
Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.2 комментария
«Мы объявили о наших целях. Президент в очередной раз в своем послании Федеральному собранию подтвердил, что эти цели в полной мере сохраняют свою актуальность», – передает ТАСС слова министра.
Ранее Лавров назвал готовящийся президентом Украины Владимиром Зеленским «план мира» ультиматумом России.
МО Финляндии объяснила слова финского парламентария о «праве» ВСУ атаковать Россию
Хяккянен заявил, что Хельсинки предоставили Киеву средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле, поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения, передает радио Sputnik.
Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что в ходе передачи Украине оружия Финляндия не запрещала применять его по территории России. По его словам, Киев имел право использовать это оружие против военных целей и на российской территории.
Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных
В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».
«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.
Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.
Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.
Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.
NYT: Слабая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться вперед
Журналисты издания, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, заметили простые линии окопов ВСУ, они без дополнительных укреплений, которые могли бы задержать российские танки, передает РИА «Новости».
NYT пишет, что американских политиков беспокоит, что ВСУ не достаточно подготовлены к наступлению ВС России, которые уже продвигаются за пределами Авдеевки.
Ранее в США предположили, что Киев может решиться начать переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки.
DPA: Разговор военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен
Представитель оборонного ведомства заявил, что нельзя уверенно сказать, что в записанную или письменную версию переговоров были внесены изменения, но подвтердил, что перехвачен разговор в секторе Люфтваффе, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.
В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.
Губернатор Дрозденко: В Ленобласти сработали средства ПВО, поражены воздушные цели
О работе средств ПВО в Ленинградской области Дрозденко написал в своем Telegram-канале. Также он опубликовал момент поражения воздушной цели. По его словам, жертв и разрушений нет.
Между тем, экстренные службы направлены в район Санкт-Петербургского порта Бронка из-за сообщений об инциденте, чтобы выяснить ситуацию, передает ТАСС со ссылкой на власти Петродворцового района Петербурга.
Ранее жители Ленинградской области массово сообщили экстренным службам о напугавших их якобы «хлопках и взрывах» над Финским заливом, Источник РИА «Новости» сообщил, что поступали звонки по линии 112 от жителей Ломоносовского района Ленобласти.
По словам сотрудника ЕДДС, соответствующие сообщения поступали, в частности, от жителей деревни Пеники и Малая Ижора.
Газета ВЗГЛЯД писала о появлении дрона в Петербурге, и какие меры должна принять Россия.
По его словам, еще накануне солдаты ВС России находились в активной обороне, но уже в субботу штурмовые действия возобновились, передает ТАСС.
Ночью работали экипажи тяжелых огнеметных систем. В данный момент ВСУ продолжают переброску подкреплений на этот участок линии через Новоданиловку.
Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении.
После атаки беспилотника ВСУ в Брянской области ранены четыре сотрудника СК
Следственная группа работала Стародубском муниципальном округе Брянской области, когда украинский беспилотник сбросил на них взрывное устройство. Ранены следователь и следователь-криминалист, еще двое сотрудников ведомства контужены, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
В СК заявили, что установят всех причастных к данному преступлению, а также действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка.
Ранее украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника над Горловкой в ДНР.
Глава МИД России Лавров заявил, что запись разговора военных ФРГ стала «кричащим разоблачением»
Министр отметил, что благодаря этой записи вскрылись факты противостоянии канцлера Германии Олафа Шольца с Вооруженными силами ФРГ, передает ТАСС.
Ранее Лавров, комментируя публикацию разговора военных бундесвера, заявил, что лица стран НАТО «полностью в пуху», и Россия доподлинно знает об участии военнослужащих стран альянса на Украине.
Напомним, как сообщают немецкие СМИ, минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная. Аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность нанесения удара по Крымскому мосту, опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.
Washington Post: Солдаты ВСУ пожаловались на хаос и панику при отступлении из Авдеевки
Как приводит издание слова украинского военного, отступление было дорогой смерти, передает РИА «Новости». Он добавил, что наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами ВС России.
Другой украинский солдат рассказал, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.
Напомним, 26 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ.
ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, ВСУ за сутки потеряли почти 400 человек
Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ около Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки АS-90 , Krab, три установки «Гвоздика», три гаубицы Д-20, американское буксируемое орудие М119, боевая машина ЗРК «Стрела-10», американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.
Также на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежеии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР.
Поблизости от Петровского, Ленинского и Орловки ДНР отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Противник потерял до 160 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американскую машину пехоты Bradley, а также гаубицу «Мста-Б».
Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны возле Новодонецкого, Угледара и Старомайорского ДНР. ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, три бронемашины, американскую самоходную артустановку Paladin и гаубицу «Мста-Б».
На Купянском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рялдром с Синьковкой Харьковской области и Тернами ДНР. Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, танк, две бронемашины. Поражены самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Херсонском направлении группировка «Днепр» нанесла огневое поражение бригадам ВСУ около Ивановки Херсонской области и Работино, Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и склад боеприпасов.
Всего за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотникаами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и техника в 112 районах.
Средствами ПВО за сутки сбиты пять крылатых ракет Storm Shadow, а также семь снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 107 украинских беспилотников.
Минобороны: ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Ленинградской областью
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Ленинградской области, а также один дрон – над Белгородской областью, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Между тем, в оперативных службах сообщили ТАСС, что над Финским заливом были сбиты два беспилотника, они упали в воду.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал о работе ПВО в Ломоносовском районе региона. По его словам, цели были сбиты акваторией Финского залива, жертв и разрушений нет.
Депутат ФРГ Хофрайтер: Разговор военных опубликовали для срыва поставок Taurus Киеву
Депутат считает, что Россия добивается этим «перехватом» предотвратить поставку дальнобойных ракет Taurus Киеву, передает РИА «Новости».
Между тем, источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в окружении Шольца заявляют, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, он по-прежнему категорически отказывается передавать их Киеву, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.
InfoBRICS: Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине
Как говорится в материале, ВС России отлично развенчивают мифы о «превосходстве» оружия НАТО. Босник добавил, что начало 2024 года выдалось удручающим для ВСУ, потерявших несколько образцов новейшей натовской техники, передает РИА «Новости».
Как указал обозреватель, российские силы успешно ликвидируют не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.
Ранее командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат сообщил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.
Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.
Ранее украинский беспилотник атаковал следственную группу Следственного комитета (СК) России, работающую в приграничной зоне Брянской области, четыре сотрудника ведомства ранены.