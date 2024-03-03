Воздушная тревога прозвучала в четырех областях на Украине

Средства ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом

Губернатор Дрозденко: В Ленобласти сработали средства ПВО, поражены воздушные цели

Tекст: Вера Басилая

О работе средств ПВО в Ленинградской области Дрозденко написал в своем Telegram-канале. Также он опубликовал момент поражения воздушной цели. По его словам, жертв и разрушений нет.

Между тем, экстренные службы направлены в район Санкт-Петербургского порта Бронка из-за сообщений об инциденте, чтобы выяснить ситуацию, передает ТАСС со ссылкой на власти Петродворцового района Петербурга.

Ранее жители Ленинградской области массово сообщили экстренным службам о напугавших их якобы «хлопках и взрывах» над Финским заливом, Источник РИА «Новости» сообщил, что поступали звонки по линии 112 от жителей Ломоносовского района Ленобласти.

По словам сотрудника ЕДДС, соответствующие сообщения поступали, в частности, от жителей деревни Пеники и Малая Ижора.

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