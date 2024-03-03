  • Новость часаЗа ночь средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников над Крымом
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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа
    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров
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    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

    14 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    2 комментария
    3 марта 2024, 08:05 • Новости дня

    Воздушная тревога прозвучала в четырех областях на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской, областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    По данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 07.23 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по позициям ВСУ и объектам ВПК Украины.

    2 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский кризис завершится, когда Киев начнет соблюдать нормы международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума.

    «Мы объявили о наших целях. Президент в очередной раз в своем послании Федеральному собранию подтвердил, что эти цели в полной мере сохраняют свою актуальность», – передает ТАСС слова министра.

    Ранее Лавров назвал готовящийся президентом Украины Владимиром Зеленским «план мира» ультиматумом России.

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    2 марта 2024, 17:26 • Новости дня
    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию

    МО Финляндии объяснила слова финского парламентария о «праве» ВСУ атаковать Россию

    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия не поставляла Украине дальнобойные системы вооружений, поэтому не ограничивала его использование для ударов по территории России, заявил в субботнем эфире общественного вещателя Yle министр обороны страны Антти Хяккянен.

    Хяккянен заявил, что Хельсинки предоставили Киеву средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле, поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения, передает радио Sputnik.

    Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что в ходе передачи Украине оружия Финляндия не запрещала применять его по территории России. По его словам, Киев имел право использовать это оружие против военных целей и на российской территории.

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    2 марта 2024, 10:45 • Новости дня
    Минобороны: Российские истребители препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов

    Минобороны: Российские истребители Су-35С ВКС препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов на Авдеевском направлении

    Минобороны: Российские истребители препятствуют вылетам самолетов ВСУ с аэродромов
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские истребители Су-35С Воздушно-космических сил дежурят в воздушном пространстве на Авдеевском направлении, не давая возможности украинским самолетам взлететь с аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что экипажи сверхманевренных российских истребителей Су-35С с управляемым вектором тяги ВКС несут боевые дежурства на Авдеевском направлении, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что целью боевого дежурства стало патрулирование и прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации, а также вертолетов авиации в ходе нанесения ударов по технике и военным объектам ВСУ.

    В конце февраля российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас».

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    2 марта 2024, 16:14 • Новости дня
    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине

    NYT: Слабая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться вперед

    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, отмечает The New York Times.

    Журналисты издания, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, заметили простые линии окопов ВСУ, они без дополнительных укреплений, которые могли бы задержать российские танки, передает РИА «Новости».

    NYT пишет, что американских политиков беспокоит, что ВСУ не достаточно подготовлены к наступлению ВС России, которые уже продвигаются за пределами Авдеевки.

    Ранее в США предположили, что Киев может решиться начать переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки.

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    2 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Симоньян предложила Шольцу помощь

    Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.

    В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца  «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».

    «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.

    Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

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    2 марта 2024, 20:42 • Новости дня
    Средства ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом

    Губернатор Дрозденко: В Ленобласти сработали средства ПВО, поражены воздушные цели

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    О работе средств ПВО в Ленинградской области Дрозденко написал в своем Telegram-канале. Также он опубликовал момент поражения воздушной цели. По его словам, жертв и разрушений нет.

    Между тем, экстренные службы направлены в район Санкт-Петербургского порта Бронка из-за сообщений об инциденте, чтобы выяснить ситуацию, передает ТАСС со ссылкой на власти Петродворцового района Петербурга.

    Ранее жители Ленинградской области массово сообщили экстренным службам о напугавших их якобы «хлопках и взрывах» над Финским заливом, Источник РИА «Новости» сообщил, что поступали звонки по линии 112 от жителей Ломоносовского района Ленобласти.

    По словам сотрудника ЕДДС, соответствующие сообщения поступали, в частности, от жителей деревни Пеники и Малая Ижора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о появлении дрона в Петербурге, и какие меры должна принять Россия.

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    2 марта 2024, 18:22 • Новости дня
    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных

    DPA: Разговор военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен

    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен, заявили агентству DPA в Минобороны Германии.

    Представитель оборонного ведомства заявил, что нельзя уверенно сказать, что в записанную или письменную версию переговоров были внесены изменения, но подвтердил, что перехвачен разговор в секторе Люфтваффе, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    2 марта 2024, 16:45 • Новости дня
    Рогов сообщил о возобновлении штурма в районе Работино
    Рогов сообщил о возобновлении штурма в районе Работино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России возобновили штурмовые действия около Работино в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, еще накануне солдаты ВС России находились в активной обороне, но уже в субботу штурмовые действия возобновились, передает ТАСС.

    Ночью работали экипажи тяжелых огнеметных систем. В данный момент ВСУ продолжают переброску подкреплений на этот участок линии через Новоданиловку.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении.

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    2 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на сотрудников СК в Брянской области

    После атаки беспилотника ВСУ в Брянской области ранены четыре сотрудника СК

    ВСУ сбросили взрывчатку с дрона на сотрудников СК в Брянской области
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник атаковал следственную группу Следственного комитета (СК) России, работающую в приграничной зоне Брянской области, четыре сотрудника ведомства получили различные ранения, сообщили в Следственном комитете.

    Следственная группа работала Стародубском муниципальном округе Брянской области, когда украинский беспилотник сбросил на них взрывное устройство. Ранены следователь и следователь-криминалист, еще двое сотрудников ведомства контужены, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    В СК заявили, что установят всех причастных к данному преступлению, а также действиям каждого их них будет дана надлежащая правовая оценка.

    Ранее украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника над Горловкой в ДНР.

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    2 марта 2024, 11:07 • Новости дня
    Сырский обвинили в провалах ВСУ командиров бригад

    Главком ВСУ Сырский заявил, что в провалах украинской армии виноваты командиры бригад

    Сырский обвинили в провалах ВСУ командиров бригад
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в проблемах войск на восточном направлении виноваты командиры бригад, поэтому в отдельных случаях он вынужден принимать кадровые решения.

    Он указал, что иногда при одинаковых показателях укомплектования личным составом и техникой одни бригады могут сдержать атаку, а другие – нет, передает ТАСС.

    По его мнению, это, прежде всего, «зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения».

    В отдельных случаях командиры не владеют обстановкой, что приводит к созданию угрозы жизни и здоровью подчиненных. В связи с этим им принимаются кадровые решения.

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    2 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных

    Глава МИД России Лавров заявил, что запись разговора военных ФРГ стала «кричащим разоблачением»

    Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных
    @ Пресс-служба МИД РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Хитрые замыслы бундесвера стали явными после опубликования аудиозаписи переговоров военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, это кричащее разоблачение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр отметил, что благодаря этой записи вскрылись факты противостоянии канцлера Германии Олафа Шольца с Вооруженными силами ФРГ, передает ТАСС.

    Ранее Лавров, комментируя публикацию разговора военных бундесвера, заявил, что лица стран НАТО «полностью в пуху», и Россия доподлинно знает об участии военнослужащих стран альянса на Украине.

    Напомним, как сообщают немецкие СМИ, минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная. Аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность нанесения удара по Крымскому мосту, опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

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    2 марта 2024, 14:10 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

    ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении, ВСУ за сутки потеряли почти 400 человек

    ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 390 военнослужащих, два танка, две бронемашины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ около Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки АS-90 , Krab, три установки «Гвоздика», три гаубицы Д-20, американское буксируемое орудие М119, боевая машина ЗРК «Стрела-10», американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.

    Также на Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежеии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР.

    Поблизости от Петровского, Ленинского и Орловки ДНР отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Противник потерял до 160 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американскую машину пехоты Bradley, а также гаубицу «Мста-Б».

    Кроме того, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны возле Новодонецкого, Угледара и Старомайорского ДНР. ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, три бронемашины, американскую самоходную артустановку Paladin и гаубицу «Мста-Б».

    На Купянском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рялдром с Синьковкой Харьковской области и Тернами ДНР. Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, танк, две бронемашины. Поражены самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» нанесла огневое поражение бригадам ВСУ около Ивановки Херсонской области и Работино, Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и склад боеприпасов.

    Всего за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотникаами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и техника в 112 районах.

    Средствами ПВО за сутки сбиты пять крылатых ракет Storm Shadow, а также семь снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 107 украинских беспилотников.

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    2 марта 2024, 21:41 • Новости дня
    Депутат ФРГ назвал цель публикации разговора немецких военных

    Депутат ФРГ Хофрайтер: Разговор военных опубликовали для срыва поставок Taurus Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Запись разговора немецких военных о планах ударить по Крымскому мосту опубликована, чтобы не допустить поставки ракет Taurus на Украину, заявил изданию Tagesspiegel депутат от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Депутат считает, что Россия добивается этим «перехватом» предотвратить поставку дальнобойных ракет Taurus Киеву, передает РИА «Новости».

    Между тем, источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в окружении Шольца заявляют, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, он по-прежнему категорически отказывается передавать их Киеву, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

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    2 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Ленобластью

    Минобороны: ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Ленинградской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам в Ленинградской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России.

    Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Ленинградской области, а также один дрон – над Белгородской областью, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Между тем, в оперативных службах сообщили ТАСС, что над Финским заливом были сбиты два беспилотника, они упали в воду.

    Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал о работе ПВО в Ломоносовском районе региона. По его словам, цели были сбиты акваторией Финского залива, жертв и разрушений нет.

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    2 марта 2024, 09:17 • Новости дня
    Российские штурмовики захватили опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении

    Российские десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ и пленных у Вербового

    Tекст: Александра Юдина

    Новороссийские и ставропольские десантники заняли на Запорожском участке опорные пункты ВСУ около Вербового, взяв в плен несколько украинских военных, сообщили в Минобороны.

    Согласно данным ведомства, в ходе боя у Вербового штурмовые группы ставропольских и кубанских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям ВСУ. Они забросали ручными осколочными гранатами блиндажи, где укрывались украинские бойцы, и завершили зачистку огнем из стрелкового оружия, передает РИА «Новости».

    Также в Минобороны рассказали, что украинские военные не смогли принять серьезный бой.

    Известно, что несколько солдат ВСУ попали в плен, а оказавших сопротивление при зачистке опорных пунктов ликвидировали.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска имеют явное преимущество в артиллерии в регионе, противник не в состоянии отвечать.

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    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

      14 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
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      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    • Олег Хавич Олег Хавич
      Могильный дух польско-украинской «дружбы»

      Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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