Тренер одесского «Черноморца» сбежал в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, в начале января Касьяненко выехал с Украины, а затем сбежал в США. В клубе его побег комментировать отказались.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что невозвращение спортсменов с международных соревнований с целью избежать мобилизации стало на Украине массовым явлением, в этом списке 304 фамилии.