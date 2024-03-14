В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.2 комментария
Тренер одесского «Черноморца» сбежал в США
Тренер по физподготовке одесского «Черноморца» Игорь Касьяненко не вернулся со сбора в Турции, сообщили СМИ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, в начале января Касьяненко выехал с Украины, а затем сбежал в США. В клубе его побег комментировать отказались.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что невозвращение спортсменов с международных соревнований с целью избежать мобилизации стало на Украине массовым явлением, в этом списке 304 фамилии.