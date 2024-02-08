Путин поручил предоставить проект указа обновленной Стратегии технологического развития

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Кремль: Путин провел обстоятельный телефонный разговор с Си Цзиньпином

Tекст: Ольга Никитина

«Президент России тепло поздравил председателя КНР и дружественный китайский народ с наступающим Праздником Весны», – говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.

Главы государств, как отмечается, подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Стороны констатировали, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. «С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 млрд долларов и вышел на рекордный показатель – 227,7 млрд долларов», – говорится в сообщении.

Путин и Си Цзиньпин в контексте отмечаемого в этом году 75-летия установления дипломатических отношений двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, финансы, инфраструктуру и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены.

«С обеих сторон подтверждена готовность наращивать внешнеполитическую координацию в рамках различных многосторонних структур, в частности, в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в объединении БРИКС», – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Кремле, сторонами проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают.

«При обсуждении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики «одного Китая». Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», – отметили в Кремле.

Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах, и условились о продолжении личных контактов.

В сообщении, опубликованном китайской стороной по итогам разговора двух лидеров, говорилось, что Россия и Китай должны активизировать стратегическое сотрудничество и вместе противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела.