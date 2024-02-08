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Путин поручил предоставить проект указа обновленной Стратегии технологического развития
Путин поручил предоставить проект указа обновленной Стратегии технологического развития России
Проект указа об утверждении обновленной Стратегии научно-технологического развития должен быть предоставлен в недельный срок. Такое поручение дал президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.
«На прошлом заседании совета мы договорились внести изменения в Стратегию научно-технологического развития. Сегодня предлагаю обсудить его обновленную редакцию. С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения. И в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа», – передает ТАСС слова главы государства.
Он подчеркнул, что этот документ приравнен к Стратегии национальной безопасности. Путин отметил, что в этой связи решение о корректировке Стратегии было принято «с учетом тех глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире, а также беспрецедентного санкционного давления на страну».
Ранее в Кремле сообщили о доработке стратегии технологического развития России.