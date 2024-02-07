За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.3 комментария
Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых
Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за прошлый год
Президент России Владимир Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год, лауреатами стали специалисты, работающие в разных областях науки, в частности в отрасли математического моделирования и поиска стратегически важных полезных ископаемых.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Сусанна Гордлеева получила премию «за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники». Результаты исследования ученой необходимы для предупреждения развития нейродегенеративных заболеваний, передает РИА «Новости».
Гордлеева приступила к реализации разработанных нейросистем в виде аппаратных приложений нового поколения – микроэлектронных нейрочипов, имитирующих различные функции мозга, передает ТАСС.
Премию за открытие новых механизмов регуляции вспышек массового размножения насекомых – вредителей сельского и лесного хозяйства получил старший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Павлушин.
Работа Павлушина важна для спасения лесов от угрозы наступления непарного шелкопряда. Павлушин провел исследования, которые показали впервые влияние затяжного весеннего развития насекомых на их физиологические параметры и чувствительность к вирусным и бактериальным заражениям.
Доцент кафедры геохимии СпбГУ Ольга Якубович удостоена премии за развитие изотопно-геохимического метода как эффективного инструмента для поиска месторождений стратегически значимых металлов – золота и платины.
Премия президента молодым ученым и специалистам вручается с 2008 года.