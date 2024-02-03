Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.26 комментариев
США и Британия обстреляли позиции хуситов в Йемене
Al Masirah: США и Британия обстреляли позиции хуситов в Йемене
Вооруженные силы США и Британии осуществили несколько ударов по позициям йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» в провинции Ходейда, сообщил телеканал Al Masirah.
По данным Al Masirah, под удар попали южные окрестности административного центра провинции, а также объекты хуситов в горной местности округа Аль-Лухейя, передает ТАСС.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Ранее в субботу центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило о новом ударе американских военных по территории Йемена.