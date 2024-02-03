Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.5 комментариев
ВСУ за неделю потеряли на Краснолиманском направлении 1825 военных
Центральная группировка российских войск за прошедшую неделю заняла более выгодные рубежи на Краснолиманском направлении и отразила 19 атак противника, сообщило Минобороны.
В период с 27 января по 3 февраля на этом направлении силы России поразили скопления живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады спецназначения и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах Кировска, Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы, Кузьмина ЛНР, а также Серебрянского лесничества, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Потери ВСУ составили до 1825 военных, шесть танков, 13 бронемашин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и отбила 22 атаки украинской армии. Поражены формирования ВСУ и нацгвардии Украины в районах Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки, Белогоровки, Переездного и Георгиевки ДНР.
За неделю противник потерял на этом направлении свыше 2245 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин, 63 автомобиля, 28 орудие полевой артиллерии и две РСЗО «Град».
На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила девять атак ВСУ и поразила подразделения 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Старомайорского, Макаровки ДНР и Приютного Запорожской области.
Украинская сторона потеряла до 735 военных, два танка, шесть бронемашин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две РСЗО «Град».
На Запорожском направлении силы России отразили атаку штурмовиков 108-й бригады теробороны в районе Луговского и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работина, Нестерянки, Пятихаток, Каменского, Малой Токмачки и Орехова Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 385 военнослужащих, танк, десять бронемашин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и РСЗО «Град».
На Херсонском направлении российскими войсками поражены живая сила и техника 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах Николаевки, Тягинки, Ивановки, Токаревки, Антоновки, Янтарного Херсонской области.
Противник потерял до 290 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии.