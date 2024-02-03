ВСУ за неделю потеряли на Краснолиманском направлении 1825 военных

Tекст: Валерия Городецкая

В период с 27 января по 3 февраля на этом направлении силы России поразили скопления живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады спецназначения и 13-й бригады нацгвардии Украины в районах Кировска, Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы, Кузьмина ЛНР, а также Серебрянского лесничества, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Потери ВСУ составили до 1825 военных, шесть танков, 13 бронемашин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и отбила 22 атаки украинской армии. Поражены формирования ВСУ и нацгвардии Украины в районах Верхнекаменского, Артемовского, Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки, Белогоровки, Переездного и Георгиевки ДНР.

За неделю противник потерял на этом направлении свыше 2245 военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин, 63 автомобиля, 28 орудие полевой артиллерии и две РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила девять атак ВСУ и поразила подразделения 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Старомайорского, Макаровки ДНР и Приютного Запорожской области.

Украинская сторона потеряла до 735 военных, два танка, шесть бронемашин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две РСЗО «Град».

На Запорожском направлении силы России отразили атаку штурмовиков 108-й бригады теробороны в районе Луговского и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Работина, Нестерянки, Пятихаток, Каменского, Малой Токмачки и Орехова Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 385 военнослужащих, танк, десять бронемашин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и РСЗО «Град».

На Херсонском направлении российскими войсками поражены живая сила и техника 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах Николаевки, Тягинки, Ивановки, Токаревки, Антоновки, Янтарного Херсонской области.

Противник потерял до 290 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии.