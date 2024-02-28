ЦАХАЛ начал разрушать бульдозерами город Дженин на Западном берегу Иордана

Шойгу назвал потери ВСУ за время спецоперации

Шойгу: ВСУ за время спецоперации потеряли свыше 444 тыс. военнослужащих

Tекст: Алексей Дегтярев,

Ольга Никитина

Всего за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, сообщил Шойгу на коллегии Минобороны. Его слова приводятся в Telegram-канале МО России.

По словам главы военного ведомства, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ за два года конфликта составили якобы 31 тыс. человек.



Как заявил Шойгу, российские силы после взятия под контроль важного Авдеевского узла обороны противника улучшают свое положение на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

На всех направлениях с начала 2024 года, по словам Шойгу, от нацистов освобождено около 327 квадратных километров территории новых регионов России. Российские силы «непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность», подчеркнул глава Минобороны.

Боевой потенциал ВСУ снижается, констатировал Шойгу. «После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», – сообщил он.

Резервы противника уничтожаются Объединенной группировкой войск, ВСУ не позволяют осуществить переброску сил на линию боевого соприкосновения и не дают возможности контратаковать российские позиции, отметил Шойгу.

Шойгу назвал это свидетельством бесперспективности стратегии США по «сдерживанию» России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Он заверил, что Минобороны продолжит выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

Также Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.



