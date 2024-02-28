Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
ЦАХАЛ начал разрушать бульдозерами город Дженин на Западном берегу Иордана
Израильская армия начала разрушать дома в городе Дженина на Западном берегу Иордана бульдозерами и беспилотниками
Израильские военные ведут интенсивные бои с силами палестинского сопротивления в городе Дженина на Западном берегу Иордана.
Отмечается, что в небе над городом летает большое количество беспилотников, а его улицы и инфраструктуру разрушают тяжелые армейские бульдозеры, передает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля обстреляла инфраструктуру движения «Хезболла» на юге Ливана.
По сообщению ЦАХАЛ, израильские истребители нанесли удары по оперативному командному центру, используемому силами «Хезболла» «Радван» в районе населенного пункта Бараачит, а также по пусковым установкам и объектам террористической инфраструктуры в районе Джабаль-Блат.