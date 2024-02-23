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    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    23 февраля 2024, 00:58 • Новости дня

    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России

    Нуланд заявила о намерении США представить «сокрушительный пакет санкций» против России

    США собрались ввести «сотни, сотни и сотни» санкций против России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В «ближайшие пару дней» США представят «сокрушительный пакет санкций» против России, в который войдут «сотни, сотни и сотни» рестрикций, сообщила замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд заявила, что о санкциях объявит Белый дом. По ее словам, со временем США могут ввести дополнительные санкции против Москвы. Часть санкций, как пояснила Нуланд, введут против лиц, которых США считают причастными к смерти Алексея Навального.

    Большая часть санкций будет направлена на устранение «бреши в санкционном режиме», которая позволяет обходить ограничения. Нуланд заявила, что США хотят «задушить усилия России по обходу ограничительных мер», передает ТАСС.

    Напомним, в Сан-Франциско прошла встреча президента США Джо Байдена со вдовой и дочерью Навального. Байдена заявил, что США объявят о крупном пакете антироссийских санкций «в ответ на смерть Навального» и в связи с украинским кризисом.

    22 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    Путин иронично ответил на оскорбительные высказывания Байдена
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин в Казани прокомментировал некорректное высказывание Байдена в свой адрес. По мнению российского лидера, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    «Мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», – заявил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Российский лидер отметил, что Байден не мог бы сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

    «Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист и спросили, что для нас лучше. Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить – Байден», – сказал Путин.

    Ранее президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА Новости, Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    20 февраля 2024, 13:49 • Новости дня
    Песков: Россия не воспринимает требования по Навальному, тем более от Борреля
    Песков: Россия не воспринимает требования по Навальному, тем более от Борреля
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не станет реагировать на призывы провести международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), тем более от главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что в России такие требования «не воспринимают вообще», передает ТАСС.

    Боррель заявлял ранее, что Россия «должна разрешить» провести «международное и прозрачное» расследование смерти Навального.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

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    21 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил «твердую уверенность» в том, что «лучшим способом» почтить память Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) является достижение «победы Украины», а не России.

    Столтенберг в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио свободы» признано СМИ-иноагентом в России) прокомментировал военные успехи России на Украине и смерть Алексея Навального, заявив о необходимости «предотвратить дальнейшие достижения России», а вместе с этим обеспечить Украине возможности взять под контроль больше территорий.

    «Я верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина», – отметил генсек альянса.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

    Ранее Столтенберг заявлял, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Генсек НАТО также высказывал мнение, что для достижения продолжительного мира на Украине якобы необходимо нарастить поставки оружия Киев.

    Примечательно, что в Москве, обращаясь к западным странам, говорят ровно об обратном. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для устойчивого и справедливого урегулирования кризиса нужно устранить его первопричины, в частности Запад должен перестать накачивать Украину вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия.

    Глава европейской дипломатии Жозепа Борреля также высказывался по поводу смерти Навального, заявив, что  ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет послан сигнал российской оппозиции.

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    22 февраля 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

    Политолог Ткаченко: США поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО за лояльность Вашингтону

    Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Итоговое решение по кандидатуре на пост генсека НАТО принимают США. И поддержка Байденом Рютте указывает на то, что Вашингтон уже сделал свой выбор. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о поддержке президентом США Джо Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

    «Вашингтон поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, потому что тот считается достаточно опытным и эффективным политиком, долгие годы руководившим Нидерландами. Кроме того, премьер является хорошим оратором, что также делает его привлекательной кандидатурой для публичной дипломатии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Для Штатов также важно, что Амстердам под руководством Рютте показал высокую лояльность США. Он поддержал антироссийские санкции, активно поставляет оружие и деньги для Украины, а также пополняет бюджет НАТО. Кроме того, через порты Нидерландов осуществляется логистика американской военной техники», – подчеркивает собеседник.

    «Очень важную роль в выборе США сыграло и то, что партия Рютте недавно проиграла парламентские выборы у себя в стране. Вашингтон старается не расставаться с членами трансатлантической команды и дает им возможность проявить себя на других должностях. Скорее всего, так произойдет и с премьером Нидерландов», – отмечает он.

    «В целом поддержка кандидатуры американцами практически однозначно говорит о том, что он станет генсеком НАТО. По сути, именно США назначают людей на эту должность. В истории были случаи, когда европейцы согласовывали на этот пост одного человека, но в результате все равно побеждал ставленник Вашингтона», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее Politico сообщило о поддержке президентом США Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО. Кроме того, издание отмечает, что две трети стран альянса также остановили свой выбор на этом политике. Напомним, для назначения нового генсека организации требуется единогласное решение всех ее членов.

    В ноябре минувшего года Bloomberg отмечало, что самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО является именно премьер Нидерландов Марк Рютте. По сообщениям агентства, большинство входящих в НАТО государств уже согласились с тем, что Йенса Столтенберга на посту генсека должен заменить именно он.

    Между тем на должность претендуют и ряд других политиков. Так, в ноябре прошлого года премьер-министр Эстонии Кая Каллас на организованном изданием Politico мероприятии Politico Defense утвердительно ответила на вопрос о желании занять пост генерального секретаря НАТО.

    Минувшим летом The Daily Telegraph также писала, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Отмечалось, что за последние годы между ними возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО. Он считает, что ее чрезмерно критическое отношение к России может повлечь проблемы в долгосрочной перспективе. Кандидатура экс-главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, которого также прочили на эту должность, не устроила США, указывала в июне The Daily Telegraph.

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    21 февраля 2024, 00:55 • Новости дня
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российских военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп США.

    Ранее стало известно о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве».

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    20 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    В России американского сенатора Линдси Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма.

    Отмечается, что известный антироссийской позицией сенатор сам призывал внести Россию в составляемый США список стран – спонсоров терроризма, а также предлагал разные варианты ужесточения антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Кроме того, в реестр внесена бывшая экоактивистка Евгения Чирикова (признана в России иноагентом), которая сейчас проживает за границей.

    Напомним, сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» наиболее удачной тратой американских денег. После этого МВД объявило американского сенатора Грэма в розыск. Реакция России на высказывания сенатора США лишь обрадовала Грэма, а объявление в розыск он назвал «знаком почета».

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    21 февраля 2024, 01:45 • Новости дня
    Маск предложил легализовать фентанил в США, чтобы избежать передозировок

    Tекст: Денис Тельманов

    Легализация фентанила или введение драконовских наказаний за хранение этого наркотика может быть одним из решений проблемы с наркоманами в США, заявил американский миллиардер Илон Маск.

    «Нам нужно либо легализовать фентанил, чтобы наркоманы случайно не принимали смертельные дозы, либо ввести драконовские наказания за хранение фентанила. Если власти откажутся сделать последнее, мы должны по крайней мере попробовать первое, чтобы увидеть, будет ли происходить меньше трагедий», – написал Маск в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Фентанил – ситетический опиоидный анальгетик, который завозится в США с территории Мексики. С 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки фентонилом в США вырос в четыре раза, опиоидная эпидемия уносит ежегодно жизни около 100 тыс. американцев.

    Экс-президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркодилеров, так как, по его мнению, другие меры не решат проблему распространения наркотиков.

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    22 февраля 2024, 09:24 • Новости дня
    Западные юристы признали «законной» конфискацию российских активов

    Bloomberg: Юристы из Франции, Германии, США признали законной конфискацию российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к экспертному заключению, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, юристы из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Британии и США признали конфискацию «законной» на том основании, что Россия якобы «нарушила фундаментальные основы международного права», передает «Коммерсант».

    «Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», – указано в заключении.

    Кроме того, эксперты порекомендовали государствам, где были заморожены российские активы, передать их международному механизму под их юрисдикцией.

    Тем временем Банк России в среду отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» (QIWI Банк). Этот бизнес используется в том числе для вывода активов из России и проведения незаконных операций.

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    22 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Депутат связал распространение борщевика в России с США

    Депутат Госдумы Бурматов связал распространение борщевика в России с США

    Депутат связал распространение борщевика в России с США
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Борщевик распространился по российской территории из-за развала сельского хозяйства, которое произошло в угоду «ножкам Буша и прочим импортным радостям», заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

    Борщевик вывели в СССР как кормовую культуру в качестве сельскохозяйственного эксперимента, но эксперимент не дал нужного результата, сказал Бурматов «Газете.Ru».

    Растение оказалось устойчиво к морозам, засухам, оно смогло расти там, где его не предполагалось распространять. Также оно ядовито, может нанести вред животным, человеку и даже привести к летальному исходу.

    Из-за этого от растения отказались, в 1990-е годы произошел его неконтролируемый взрывной рост, это был тот период, когда вся страна находилась «под очень сильным влиянием этих вот иностранных «товарищей».

    Сельское хозяйство, борьбу с растениями-вредителями «загнали в угол», в этом поспособствовали советники, которые «спокойно ходили по Белому дому».

    «Целое десятилетие борьба с борщевиком вообще никакая не велась. Сотни тысяч гектаров сельхозземель зарастали борщевиком, приходили в упадок и уничтожались», – пояснил парламентарий.

    Сельское хозяйство в 1990-е уничтожалось по всем фронтам «в угоду «ножкам Буша», канадской пшенице и «прочим импортным радостям». По его словам, теперь уже не узнать, было ли это целенаправленной тактикой или делалось подспудно.

    «Убивая наше сельское хозяйство, в том числе наши тогда «заклятые иностранные друзья» привели к тому, что из некой относительно локальной проблемы ряда регионов России эта гадость накрыла фактически треть страны», – отметил он.

    Ранее депутат и специалист по выживанию Тимофей Баженов предположил, что распространение борщевика в России было «частью бактериологической войны» со стороны США

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    21 февраля 2024, 23:55 • Новости дня
    Госдеп счел подаренный Ким Чен Ыну Aurus нарушением санкций

    Представитель Госдепа Миллер назвал подаренный Ким Чен Ыну Россией Aurus нарушением санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя сообщения о «роскошном автомобиле российского производства», официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что передача Россией машины лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН.

    Миллер негативно отозвался о российском автомобилестроении. Он заявил, что не стал бы искать для себя такой автомобиль в России, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

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    22 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Посол России предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»

    Посол России в Италии предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»

    Посол России предостерег Запад от создания «атмосферы предвоенного психоза»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В западном медийном пространстве «создается атмосфера предвоенного психоза» из-за якобы «агрессивных намерений» России в отношении стран Евросоюза, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в статье в газете La Repubblica.

    Дипломат указал, что  в последнее время западные политики и ведущие СМИ утверждают о якобы неизбежности либо высокой вероятности вооруженного столкновения между Россией и НАТО уже через несколько лет. По его словам, вброшенные в медиа «секретные планы» НАТО на случай войны с Россией, создают атмосферу предвоенного психоза, передает ТАСС.

    Он также отметил, что на Западе для предъявления обвинения и усиления враждебности в отношении российских властей используют смерть Алексея Навального (признан экстремистом и террористом).

    Парамонов напомнил, что за всю свою историю Россия всегда лишь отвечала на ранее совершенные акты агрессии, никогда не занималась экспансией, в отличие от регулярных настырных попыток ослабить Россию, которые западные страны предпринимают регулярно раз в столетие начиная с польско-литовской оккупации XVII века до вероломного нападения гитлеровской Германии.

    Посол считает, что «экспансионистские цели» видны в попытке Запада нанести России «стратегическое» поражение при помощи «своего гибридного оружия» – Украины.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители американской правящей элиты вне зависимости от партийной принадлежности считают Россию противником и угрозой.

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    22 февраля 2024, 18:55 • Новости дня
    На американском военном полигоне сменили афганскую обстановку на украинскую
    На американском военном полигоне сменили афганскую обстановку на украинскую
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военный полигон для тренировок в Калифорнии изменили так, что обстановка там теперь больше напоминает Украину, а не Ирак и Афганистан, утверждает Washington Post.

    Полигон расположен в Форт-Ирвине в Калифорнии, ранее там воспроизводилось то, с чем американские военные могли столкнуться в Ираке и Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Теперь же траншеи пересекают позиции, воспроизводящие «пространства боевых действий на Украине».

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    22 февраля 2024, 00:22 • Новости дня
    Лавров указал на разрушение архитектуры стратегической безопасности

    Лавров подчеркнул разрушение архитектуры стратегической безопасности в Европе и договоренностей России и США

    Лавров указал на разрушение архитектуры стратегической безопасности
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Как архитектура стратегической безопасности в Европе, так и договоренности России с США о сдерживании военных рисков оказались почти полностью разрушены, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на пленарном заседании совета министров иностранных дел G20 заявил, что объединение усилий позволяет миру «меняться к лучшему». XX век оказался «важной вехой в избавлении человечества от оков колониализма», сказал министр. Казалось, заявил он, что были побеждены «экономический бандитизм, эксплуатация чужого труда и чужих богатств», передает РИА «Новости».

    «Переход к разрядке в период холодной войны позволил СССР и США заложить фундамент сдерживания военных рисков, выстраивания надежной архитектуры стратегической безопасности, прежде всего в Европе», – сказал он.

    Лавров выразил сожаления в связи с тем, что достигнутое «практически полностью разрушено», а Запад «вынашивает уголовные приемы отъема суверенных активов и частной собственности». Министр осудил «экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию, недобросовестную конкуренцию», а также «зеленые» барьеры и «зажим эффективных форм перетока технологий и инвестиций».

    «Донорские обязательства» Лавров считает «эфемерной приманкой», указывая, что обещанный уровень в 0,7% ВВП для развитых стран существует только «на бумаге», как и «вливания на нужды устойчивого развития и климата», о которых говорил Запад. Обещанное было «принесено в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО».

    Министр указал, что «разрываются цепочки поставок энергоресурсов и продовольствия», это «провоцирует голод, нищету и неравенство». Он призвал G20 привлечь к полноправному участию в работе группы крупные интеграционные объединения Глобального Юга.

    Лавров предложил G20 заявить об отказе использовать «экономику как оружия» и о недопустимости рассматривать «войны как инвестиции». Он призвал глобальные банки и фонды «финансировать не милитаристские цели и агрессивные режимы, а нуждающиеся страны в интересах устойчивого развития». Как подчеркнул Лавров, «поиск путей урегулирования конфликтов» должен осуществляться «через инклюзивную дипломатию при уважении центральной роли Совета Безопасности ООН, а не через закрытые форматы и формулы, основанные на ультиматумах».

    Напомним, Лавров призвал страны мира осознать ценность нейтралитета. Министр подчеркнул, что Россия ценит нейтральную позицию мирового большинства, призывающего к урегулированию украинского кризиса.

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    20 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    Гаврилов: Запад ответил хамством на распространение интервью Путина Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Запад ответили хамством и оскорблениями на интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил на канале «Россия-24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    По его словам, реакция на интервью началась с полного хамства со стороны литовцев, передает ТАСС.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что интервью Путина Карлсону вскрыло тот факт, что американское общество живет в полной информационной блокаде.

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    22 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине

    Глава МИД России Лавров заявил, что переговоры по Украине невозможны из-за высокомерия Запада

    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны не хотят серьезного разговора по Украине, потому что им не позволяет высокомерие и заряженность на русофобию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече по итогам заседания глав МИД G20.

    Лавров заявил, что высокомерная позиция «у немцев особенно проскальзывает», а у англичан она «всегда была и никуда не исчезнет, это неизлечимо». Глава МИД России усомнился возможности переговоров в такой ситуации, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия подтвердила свои слова о готовности к переговорам два года назад в Стамбуле, а также обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он не видит условий для начала переговоров. Лавров подчеркнул, что «западные коллеги» сами должны объяснить, почему они выступают против серьезного диалога по проблемам, которые сами создали на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку ВСУ.

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    Шольц поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
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    Как Россия развивает главные экспортные ворота

    Резкий разворот России на Восток был бы невозможен без модернизации в том числе железнодорожной инфраструктуры. Развитие Восточного полигона РЖД ведется уже не первый год. В этом году ожидается старт третьего этапа. Зачем Россия тратит триллионы рублей на БАМ и Транссиб и какой эффект получит от этого экономика 17 российских регионов? Подробности

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    Российские войска готовят «клещи» для взятия Угледара

    На Украине заговорили об опасности попадания ВСУ в клещи под Угледаром. Все это происходит на фоне продвижения российских войск на Донецком направлении. За последнее время ВС РФ удалось взять Авдеевку и село Победа, что значительно повышает маневренные возможности армии. В чем заключаются особенности продвижения на этом участке фронта и почему именно Угледар может стать следующей целью ВС России? Подробности

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    Военный врач Иван Демидов: Нелогичные действия спасли нам жизнь

    «Это смертельная рулетка – каждый раз мы не знаем, вернется ли бригада с «ноля» в целости и сохранности. Но всегда надеемся на лучшее». Начальник медицинской части добровольческой бригады «Эспаньола» Иван Демидов (позывной «Ботокс») рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях работы военных медиков на передовой и в ближнем тылу. Подробности

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    Латинская Америка напомнила Израилю про Гитлера

    Конфликт Израиля с президентом Бразилии постепенно превращается в конфликт Израиля со всей Латинской Америкой, где политику еврейского государства стали называть нацистской. Частично это спровоцировано реакцией израильтян: они решили заблокировать бразильского президента, хотя могли бы напомнить бразильцам их собственную связь с нацистами. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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