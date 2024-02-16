Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.14 комментариев
Стоимость нефти незначительно изменилась после роста
Мировые цены на нефть незначительно изменились после роста накануне
Мировые цены на нефть в пятницу незначительно меняются после роста на 1,5% днем ранее.
Цена апрельских фьючерсов марки Brent по состоянию на 7.43 снижалась на 0,11%, достигая 82,77 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – росла на 0,06%, до 78,08 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что накануне нефть Brent подорожала примерно на 1,5%, а WTI – на 1,8%. Трейдеры обращают внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, так как эскалация может повлиять на перспективы поставок сырья.
При этом Международное энергетическое агентство сохранило ожидания роста мирового спроса на нефть на 2024 год на уровне 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению со средним приростом в 2,3 млн баррелей в сутки в прошлом году.