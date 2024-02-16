Стоимость нефти незначительно изменилась после роста

Мировые цены на нефть незначительно изменились после роста накануне

Цена апрельских фьючерсов марки Brent по состоянию на 7.43 снижалась на 0,11%, достигая 82,77 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – росла на 0,06%, до 78,08 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне нефть Brent подорожала примерно на 1,5%, а WTI – на 1,8%. Трейдеры обращают внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, так как эскалация может повлиять на перспективы поставок сырья.

При этом Международное энергетическое агентство сохранило ожидания роста мирового спроса на нефть на 2024 год на уровне 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению со средним приростом в 2,3 млн баррелей в сутки в прошлом году.